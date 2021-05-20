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الإمارات: 1401 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع حالات الشفاء 531.459 شخصًا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1401 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 551.430 حالة.

‌وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1642 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1374 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 531.459 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 1401 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1401 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 551.430 حالة.

‌وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1642 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1374 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 531.459 حالة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
03:03 PM

الإمارات: 1401 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع حالات الشفاء 531.459 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1401 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 551.430 حالة.

‌وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1642 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1374 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 531.459 حالة.

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