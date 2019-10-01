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"حساب المواطن": إنجاز أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث

على جميع المنصات شاملةً خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي

أنجز برنامج حساب المواطن أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث من العام الجاري على جميع المنصات شاملةً خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي وحساب خدمة المستفيدين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والمستندات التي تم التحقق منها إضافة إلى الاعتراضات والمكالمات الواردة والصادرة من مركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمّت معالجتها.

وأبان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ بأن فريق مركز الاتصال تعامل مع أكثر من 493 ألف اتصال، وذلك على الرقم الموحد 19912، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 9 ثوانٍ، فيما بلغ متوسط مدة المكالمة مع المستفيد قرابة خمس دقائق، وعمل البرنامج من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 67 ألف طلب تقني، وتعامل مع نحو 207 آلاف اعتراض على الأهلية والاستحقاق.

وأوضح القحطاني؛ أن عدد المستندات المتحقق منها والتي تمّت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة بلغ أكثر من 87 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي، كما استقبل البرنامج أكثر من 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة "تويتر" في الحساب الرسمي وحساب خدمة المستفيدين أكثر من 107 آلاف طلب واستفسار، وتجاوزت نسبة رضا المستفيدين على سرعة الإنجاز وجودة التعامل 95 % في الربع الثالث من عام 2019م.

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"حساب المواطن": إنجاز أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث
سبق

أنجز برنامج حساب المواطن أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث من العام الجاري على جميع المنصات شاملةً خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي وحساب خدمة المستفيدين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والمستندات التي تم التحقق منها إضافة إلى الاعتراضات والمكالمات الواردة والصادرة من مركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمّت معالجتها.

وأبان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ بأن فريق مركز الاتصال تعامل مع أكثر من 493 ألف اتصال، وذلك على الرقم الموحد 19912، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 9 ثوانٍ، فيما بلغ متوسط مدة المكالمة مع المستفيد قرابة خمس دقائق، وعمل البرنامج من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 67 ألف طلب تقني، وتعامل مع نحو 207 آلاف اعتراض على الأهلية والاستحقاق.

وأوضح القحطاني؛ أن عدد المستندات المتحقق منها والتي تمّت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة بلغ أكثر من 87 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي، كما استقبل البرنامج أكثر من 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة "تويتر" في الحساب الرسمي وحساب خدمة المستفيدين أكثر من 107 آلاف طلب واستفسار، وتجاوزت نسبة رضا المستفيدين على سرعة الإنجاز وجودة التعامل 95 % في الربع الثالث من عام 2019م.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
01:34 PM

"حساب المواطن": إنجاز أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث

على جميع المنصات شاملةً خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنجز برنامج حساب المواطن أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث من العام الجاري على جميع المنصات شاملةً خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي وحساب خدمة المستفيدين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والمستندات التي تم التحقق منها إضافة إلى الاعتراضات والمكالمات الواردة والصادرة من مركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمّت معالجتها.

وأبان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ بأن فريق مركز الاتصال تعامل مع أكثر من 493 ألف اتصال، وذلك على الرقم الموحد 19912، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 9 ثوانٍ، فيما بلغ متوسط مدة المكالمة مع المستفيد قرابة خمس دقائق، وعمل البرنامج من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 67 ألف طلب تقني، وتعامل مع نحو 207 آلاف اعتراض على الأهلية والاستحقاق.

وأوضح القحطاني؛ أن عدد المستندات المتحقق منها والتي تمّت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة بلغ أكثر من 87 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي، كما استقبل البرنامج أكثر من 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة "تويتر" في الحساب الرسمي وحساب خدمة المستفيدين أكثر من 107 آلاف طلب واستفسار، وتجاوزت نسبة رضا المستفيدين على سرعة الإنجاز وجودة التعامل 95 % في الربع الثالث من عام 2019م.

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