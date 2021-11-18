"الأرصاد" تنبِّه مكة المكرمة بسُحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية

"الأرصاد" تنبِّه مكة المكرمة بسُحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية
تشمل القنفذة والليث وبحرة وجدة.. وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وتفصيلاً، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار تكوُّن سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وجدة. وبدأت الحالة الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.
"الأرصاد" تنبِّه مكة المكرمة بسُحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-11-18
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وتفصيلاً، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار تكوُّن سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وجدة. وبدأت الحالة الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.
18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:51 PM
"الأرصاد" تنبِّه مكة المكرمة بسُحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية
تشمل القنفذة والليث وبحرة وجدة.. وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وتفصيلاً، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار تكوُّن سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وجدة. وبدأت الحالة الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.