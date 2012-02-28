"صحة جدة" تستقبل المستفيدين من برنامج سلامتك غايتنا

تطبيقًا للاتفاقية المبرمة مع مرور المحافظة

استقبل مستشفى الملك فهد بمحافظة جدة، عددًا من المستفيدين ببرنامج "سلامتك غايتنا"، تطبيقًا للاتفاقية المبرمة بين كل من مرور المحافظة، ومديرية الشؤون الصحية بجدة، والتي باركها المحافظ، الأسبوع الماضي.

ونفذت الاتفاقية على أرض الواقع، واستقبل المستفيدين من قبل مستشفى الملك فهد العام، وتسليمهم بطاقات التعريف بهم.

وخصص زيًا خاصًا لهم لتعريفهم بأنظمة المستشفى، وإطلاعهم على البرامج المعدة مسبقًا لتنفيذها.

شارك المستفيدون في الخدمة المجتمعية لمساعدة المرضى وتقديم الخدمات المسانده للمنومين، تحت إشراف فريق عمل مخصص لذلك .

ووقفوا على قسم الطوارئ بالمستشفى والحالات الإسعافية الخاصة بالحوادث المرورية، وزيارة قسم العظام الخاص بالحوادث المروريه بشكل خاص.

وحضروا محاضرة توعوية تخللتها رسائل نصح وإرشاد بعنوان "الاعتراف بالمشكله أول الحل .. ولتكن الأخيرة".

يذكر أن صحة جدة أعدت مسبقًا العديد من البرامج والأنشطة للاستعداد في استقبال المستفيدين من هذا البرنامج، للرقي به وتقديم الأفضل لهذه الفئة من المستفيدين لأنهم هم شباب وعماد الوطن واحتوائهم بالتوعية والنصح والمشاهدة الحية للمنومين المصابين جراء الحوادث المرورية لأخذ العبرة والعظة.

وتسعى صحة جدة لإنجاح هذا البرنامج بكل المقاييس، وترسيخ الصورة الذهنية الصحيحة للمستفيدين من مخاطر التهور في القيادة، واتباع أنظمة وقواعد السير التي من شأنها الحفاظ على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، بعد مشيئة الله تعالى.

وفي نهايه البرنامج تم تقييم المستفيدين وتزويد إدارة مرور جدة بالتقييم النهائي للمستفيدين .