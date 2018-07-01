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دراسة: 27% من الأخطاء الطبية ناتجة عن حالة الإرهاق لدى الأطباء

أكدت أن المهارات والدقة تتراجع بعد أكثر من 8 ساعات عمل متواصل

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة "سالزبوري" الأمريكية أن الإرهاق لدى الأطباء يشكل تهديداً حقيقياً على حياة المرضى.

وأكدت الدراسة التي شملت نحو 1000 طبيب عامل في المشافي أن المناوبات الطويلة من العمل، والتي تتجاوز 12 ساعة، تزيد من احتمال ارتكاب الأخطاء الطبية القاتلة بنسبة 27%.

ووفقًا للدراسة التي تحدث عنها موقع روسيا اليوم أنه لاحظ القائمون على الدراسة أن المهارات الطبية والدقة في التشخيص أو اتخاذ القرارات المناسبة لحالة المريض، تتراجع بشكل ملحوظ عند الأطباء بعد أكثر من 8 ساعات من العمل المتواصل، وخصوصًا الأطباء الذين يعملون في أقسام الجراحة أو التخدير أو الإسعاف.

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دراسة: 27% من الأخطاء الطبية ناتجة عن حالة الإرهاق لدى الأطباء
سبق

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة "سالزبوري" الأمريكية أن الإرهاق لدى الأطباء يشكل تهديداً حقيقياً على حياة المرضى.

وأكدت الدراسة التي شملت نحو 1000 طبيب عامل في المشافي أن المناوبات الطويلة من العمل، والتي تتجاوز 12 ساعة، تزيد من احتمال ارتكاب الأخطاء الطبية القاتلة بنسبة 27%.

ووفقًا للدراسة التي تحدث عنها موقع روسيا اليوم أنه لاحظ القائمون على الدراسة أن المهارات الطبية والدقة في التشخيص أو اتخاذ القرارات المناسبة لحالة المريض، تتراجع بشكل ملحوظ عند الأطباء بعد أكثر من 8 ساعات من العمل المتواصل، وخصوصًا الأطباء الذين يعملون في أقسام الجراحة أو التخدير أو الإسعاف.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
08:38 PM

دراسة: 27% من الأخطاء الطبية ناتجة عن حالة الإرهاق لدى الأطباء

أكدت أن المهارات والدقة تتراجع بعد أكثر من 8 ساعات عمل متواصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
3,967

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة "سالزبوري" الأمريكية أن الإرهاق لدى الأطباء يشكل تهديداً حقيقياً على حياة المرضى.

وأكدت الدراسة التي شملت نحو 1000 طبيب عامل في المشافي أن المناوبات الطويلة من العمل، والتي تتجاوز 12 ساعة، تزيد من احتمال ارتكاب الأخطاء الطبية القاتلة بنسبة 27%.

ووفقًا للدراسة التي تحدث عنها موقع روسيا اليوم أنه لاحظ القائمون على الدراسة أن المهارات الطبية والدقة في التشخيص أو اتخاذ القرارات المناسبة لحالة المريض، تتراجع بشكل ملحوظ عند الأطباء بعد أكثر من 8 ساعات من العمل المتواصل، وخصوصًا الأطباء الذين يعملون في أقسام الجراحة أو التخدير أو الإسعاف.

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