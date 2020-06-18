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العقوبة فوراً.. شاهد ما فعله شاب بامرأة تسعينية!

نظر ناحيتها دون مشاعر وأكمل طريقه

كانت عجوز أمريكية (92 عاماً)، تسير بهدوء في أحد شوارع مدينة نيويورك، وفجأة شعرت بضربة في رأسها جعلتها تسقط على صنبور إطفاء حريق، وتصاب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اعتقلت الشرطة الأمريكية بنيويورك شاباً يدعى "رشيد بريميج" (31 عاماً)، بعد أن قام بطرح عجوز تسعينية بعنف أرضاً.

ويكشف فيديو أن الشاب ضرب العجوز بقسوة حتى سقطت على صنبور إطفاء الحريق على الرصيف، وبعدها نظر ناحيتها دون أدنى مشاعر، وكأن شيئاً لم يحدث، ثم أكمل طريقه.

وظلت العجوز على الأرض حتى تم نقلها إلى مستشفى قريب من منطقة مانهاتن، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت العجوز: في البداية اعتقدت أن "بلاط"، أو "قرميد" سقط على رأسي أو شيء ما ضربني على الجانب الأيسر من رأسي حتى وقعت على صنبور المياه، وأصبت بجروح في رأسي ورأيت الدم".

وأكدت الضحية أنها أصيبت بصدمة نفسية، حتى أصبحت تطلب من أحد أن يرافقها في كل مرة تخرج فيها إلى الشارع؛ حتى لا تتعرض لنفس الموقف.

وقد نال "بريميج" عقوبته فوراً، حيث القت الشرطة القبض عليه، بعد رصد الواقعة عبر كاميرات المراقبة، ووجهت إليه الاتهامات بالاعتداء على العجوز، بخلاف جرائم أخرى اكتشفت في صحيفة سوابقه، والتي تصل إلى 103 جرائم، من بينها جرائم جنسية.

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العقوبة فوراً.. شاهد ما فعله شاب بامرأة تسعينية!
سبق

كانت عجوز أمريكية (92 عاماً)، تسير بهدوء في أحد شوارع مدينة نيويورك، وفجأة شعرت بضربة في رأسها جعلتها تسقط على صنبور إطفاء حريق، وتصاب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اعتقلت الشرطة الأمريكية بنيويورك شاباً يدعى "رشيد بريميج" (31 عاماً)، بعد أن قام بطرح عجوز تسعينية بعنف أرضاً.

ويكشف فيديو أن الشاب ضرب العجوز بقسوة حتى سقطت على صنبور إطفاء الحريق على الرصيف، وبعدها نظر ناحيتها دون أدنى مشاعر، وكأن شيئاً لم يحدث، ثم أكمل طريقه.

وظلت العجوز على الأرض حتى تم نقلها إلى مستشفى قريب من منطقة مانهاتن، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت العجوز: في البداية اعتقدت أن "بلاط"، أو "قرميد" سقط على رأسي أو شيء ما ضربني على الجانب الأيسر من رأسي حتى وقعت على صنبور المياه، وأصبت بجروح في رأسي ورأيت الدم".

وأكدت الضحية أنها أصيبت بصدمة نفسية، حتى أصبحت تطلب من أحد أن يرافقها في كل مرة تخرج فيها إلى الشارع؛ حتى لا تتعرض لنفس الموقف.

وقد نال "بريميج" عقوبته فوراً، حيث القت الشرطة القبض عليه، بعد رصد الواقعة عبر كاميرات المراقبة، ووجهت إليه الاتهامات بالاعتداء على العجوز، بخلاف جرائم أخرى اكتشفت في صحيفة سوابقه، والتي تصل إلى 103 جرائم، من بينها جرائم جنسية.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
10:44 AM

العقوبة فوراً.. شاهد ما فعله شاب بامرأة تسعينية!

نظر ناحيتها دون مشاعر وأكمل طريقه

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
6,352

كانت عجوز أمريكية (92 عاماً)، تسير بهدوء في أحد شوارع مدينة نيويورك، وفجأة شعرت بضربة في رأسها جعلتها تسقط على صنبور إطفاء حريق، وتصاب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اعتقلت الشرطة الأمريكية بنيويورك شاباً يدعى "رشيد بريميج" (31 عاماً)، بعد أن قام بطرح عجوز تسعينية بعنف أرضاً.

ويكشف فيديو أن الشاب ضرب العجوز بقسوة حتى سقطت على صنبور إطفاء الحريق على الرصيف، وبعدها نظر ناحيتها دون أدنى مشاعر، وكأن شيئاً لم يحدث، ثم أكمل طريقه.

وظلت العجوز على الأرض حتى تم نقلها إلى مستشفى قريب من منطقة مانهاتن، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت العجوز: في البداية اعتقدت أن "بلاط"، أو "قرميد" سقط على رأسي أو شيء ما ضربني على الجانب الأيسر من رأسي حتى وقعت على صنبور المياه، وأصبت بجروح في رأسي ورأيت الدم".

وأكدت الضحية أنها أصيبت بصدمة نفسية، حتى أصبحت تطلب من أحد أن يرافقها في كل مرة تخرج فيها إلى الشارع؛ حتى لا تتعرض لنفس الموقف.

وقد نال "بريميج" عقوبته فوراً، حيث القت الشرطة القبض عليه، بعد رصد الواقعة عبر كاميرات المراقبة، ووجهت إليه الاتهامات بالاعتداء على العجوز، بخلاف جرائم أخرى اكتشفت في صحيفة سوابقه، والتي تصل إلى 103 جرائم، من بينها جرائم جنسية.

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