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زعيم "داعش" فجر نفسه خلال العملية الأمريكية

"بايدن" أشار إلى أنه أصدر تعليمات التنفيذ

كشف مسؤول أمريكي، اليوم (الخميس) أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، الذي أعلن عن مقتله غرب سوريا، فجّر نفسه خلال العملية الخاصة الأمريكية، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، أن العملية التي نفذتها القوات الخاصة في شمال غرب سوريا، استهدفت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وفي بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني، قال "بايدن": "بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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زعيم "داعش" فجر نفسه خلال العملية الأمريكية
سبق

كشف مسؤول أمريكي، اليوم (الخميس) أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، الذي أعلن عن مقتله غرب سوريا، فجّر نفسه خلال العملية الخاصة الأمريكية، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، أن العملية التي نفذتها القوات الخاصة في شمال غرب سوريا، استهدفت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وفي بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني، قال "بايدن": "بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا".

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
04:52 PM

زعيم "داعش" فجر نفسه خلال العملية الأمريكية

"بايدن" أشار إلى أنه أصدر تعليمات التنفيذ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مسؤول أمريكي، اليوم (الخميس) أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، الذي أعلن عن مقتله غرب سوريا، فجّر نفسه خلال العملية الخاصة الأمريكية، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، أن العملية التي نفذتها القوات الخاصة في شمال غرب سوريا، استهدفت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وفي بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني، قال "بايدن": "بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا".

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