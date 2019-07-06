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أمانة مكة تكشف تفاصيل أكبر مشروع لمواقف السيارات الآلية الذكية

يتكون المشروع من 13 طابقًا و550 موقفًا و10 مداخل ومخارج

كشفت أمانة العاصمة المقدسة بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن تفاصيل أكبر مجمع مواقف آلية ذكية للسيارات بالشرق الأوسط، بواقع 550 موقفًا داخل مبنى مكون من 13 طابقًا، بالقرب من مقبرة المعلاة بحي السليمانية، ويبعد عن المسجد الحرام كيلومترًا.

وتتميز المواقف الذكية بأنها تحتوي على بوابات عديدة لاستقبال المركبات، وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يتم إدخالها بشكل آلي، ويتم قياس وزنها وحجمها آليًّا، وإيداعها المكان المخصص داخل المواقف.

وقالت "الأمانة" في سلسلة تغريدات إن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تفقد اليوم مشروع المواقف الآلية الذكية الواقعة في حي السليمانية بمكة المكرمة.

ويتكون ‏مشروع المواقف الآلية الذكية من 13 طابقًا، و550 موقفًا، و10 مداخل ومخارج للمبنى. كما توجد صالات للانتظار، وصالة عزاء، ومرافق (دورات مياه) لخدمة الزوار والمعزين.

‏وتتم آلية تشغيل مشروع المواقف الآلية فور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف؛ إذ يجري إدخال مركبته بشكل آلي، ويُقاس وزنها وحجمها آليًّا، ويتم إيداعها المكان المخصص داخل المواقف في غضون مدة وجيزة عبر غرفة التحكم.

وقد وجَّه "القويحص" ضمن الجولة التفقدية بتشغيل مشروع المواقف الآلية الذكية تجريبيًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة تكشف تفاصيل أكبر مشروع لمواقف السيارات الآلية الذكية
سبق

كشفت أمانة العاصمة المقدسة بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن تفاصيل أكبر مجمع مواقف آلية ذكية للسيارات بالشرق الأوسط، بواقع 550 موقفًا داخل مبنى مكون من 13 طابقًا، بالقرب من مقبرة المعلاة بحي السليمانية، ويبعد عن المسجد الحرام كيلومترًا.

وتتميز المواقف الذكية بأنها تحتوي على بوابات عديدة لاستقبال المركبات، وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يتم إدخالها بشكل آلي، ويتم قياس وزنها وحجمها آليًّا، وإيداعها المكان المخصص داخل المواقف.

وقالت "الأمانة" في سلسلة تغريدات إن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تفقد اليوم مشروع المواقف الآلية الذكية الواقعة في حي السليمانية بمكة المكرمة.

ويتكون ‏مشروع المواقف الآلية الذكية من 13 طابقًا، و550 موقفًا، و10 مداخل ومخارج للمبنى. كما توجد صالات للانتظار، وصالة عزاء، ومرافق (دورات مياه) لخدمة الزوار والمعزين.

‏وتتم آلية تشغيل مشروع المواقف الآلية فور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف؛ إذ يجري إدخال مركبته بشكل آلي، ويُقاس وزنها وحجمها آليًّا، ويتم إيداعها المكان المخصص داخل المواقف في غضون مدة وجيزة عبر غرفة التحكم.

وقد وجَّه "القويحص" ضمن الجولة التفقدية بتشغيل مشروع المواقف الآلية الذكية تجريبيًّا.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
09:58 PM

أمانة مكة تكشف تفاصيل أكبر مشروع لمواقف السيارات الآلية الذكية

يتكون المشروع من 13 طابقًا و550 موقفًا و10 مداخل ومخارج

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
13,722

كشفت أمانة العاصمة المقدسة بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن تفاصيل أكبر مجمع مواقف آلية ذكية للسيارات بالشرق الأوسط، بواقع 550 موقفًا داخل مبنى مكون من 13 طابقًا، بالقرب من مقبرة المعلاة بحي السليمانية، ويبعد عن المسجد الحرام كيلومترًا.

وتتميز المواقف الذكية بأنها تحتوي على بوابات عديدة لاستقبال المركبات، وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يتم إدخالها بشكل آلي، ويتم قياس وزنها وحجمها آليًّا، وإيداعها المكان المخصص داخل المواقف.

وقالت "الأمانة" في سلسلة تغريدات إن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تفقد اليوم مشروع المواقف الآلية الذكية الواقعة في حي السليمانية بمكة المكرمة.

ويتكون ‏مشروع المواقف الآلية الذكية من 13 طابقًا، و550 موقفًا، و10 مداخل ومخارج للمبنى. كما توجد صالات للانتظار، وصالة عزاء، ومرافق (دورات مياه) لخدمة الزوار والمعزين.

‏وتتم آلية تشغيل مشروع المواقف الآلية فور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف؛ إذ يجري إدخال مركبته بشكل آلي، ويُقاس وزنها وحجمها آليًّا، ويتم إيداعها المكان المخصص داخل المواقف في غضون مدة وجيزة عبر غرفة التحكم.

وقد وجَّه "القويحص" ضمن الجولة التفقدية بتشغيل مشروع المواقف الآلية الذكية تجريبيًّا.

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