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"موارد الرياض" تحدث بيانات 370579 من مستفيدي الضمان الاجتماعي

منها 355 ألف إلكتروني.. حثت إلى المسارعة باتخاذ الخطوة للاستفادة من خدماتها

تمكّنت مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية من تحديث البيانات الشخصية لـ370579 حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ منها 355121 طلباً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة إلى زيارة مقر فروع مكاتب الضمان.

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقية مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى المسارعة في تحديث بياناتهم للاستفادة من خدمات الضمان بحسب الاحتياج ومدى انطباق الشروط عليهم، مشيراً إلى أن عملية التحديث الإلكتروني لبيانات المستفيدين تتيح الوصول إلى أكبر عدد منهم وتسهل إجراءات التواصل والتعامل معهم.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد حددت خطوات تحديث البيانات إلكترونياً لمستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد من الرابط التالي https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/ ثم اختيار الملف الشخصي واختيار تحديث البيانات، بعدها مراجعة البيانات وفق المستجدات مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال وتفاصيل الحالة الاجتماعية، وإرسال الطلب.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موارد الرياض" تحدث بيانات 370579 من مستفيدي الضمان الاجتماعي
سبق

تمكّنت مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية من تحديث البيانات الشخصية لـ370579 حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ منها 355121 طلباً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة إلى زيارة مقر فروع مكاتب الضمان.

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقية مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى المسارعة في تحديث بياناتهم للاستفادة من خدمات الضمان بحسب الاحتياج ومدى انطباق الشروط عليهم، مشيراً إلى أن عملية التحديث الإلكتروني لبيانات المستفيدين تتيح الوصول إلى أكبر عدد منهم وتسهل إجراءات التواصل والتعامل معهم.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد حددت خطوات تحديث البيانات إلكترونياً لمستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد من الرابط التالي https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/ ثم اختيار الملف الشخصي واختيار تحديث البيانات، بعدها مراجعة البيانات وفق المستجدات مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال وتفاصيل الحالة الاجتماعية، وإرسال الطلب.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
04:53 PM

"موارد الرياض" تحدث بيانات 370579 من مستفيدي الضمان الاجتماعي

منها 355 ألف إلكتروني.. حثت إلى المسارعة باتخاذ الخطوة للاستفادة من خدماتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّنت مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية من تحديث البيانات الشخصية لـ370579 حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ منها 355121 طلباً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة إلى زيارة مقر فروع مكاتب الضمان.

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقية مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى المسارعة في تحديث بياناتهم للاستفادة من خدمات الضمان بحسب الاحتياج ومدى انطباق الشروط عليهم، مشيراً إلى أن عملية التحديث الإلكتروني لبيانات المستفيدين تتيح الوصول إلى أكبر عدد منهم وتسهل إجراءات التواصل والتعامل معهم.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد حددت خطوات تحديث البيانات إلكترونياً لمستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد من الرابط التالي https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/ ثم اختيار الملف الشخصي واختيار تحديث البيانات، بعدها مراجعة البيانات وفق المستجدات مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال وتفاصيل الحالة الاجتماعية، وإرسال الطلب.

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