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بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية

انتزع بورتو البرتغالي تأهلاً مثيرًا من أرض يوفنتوس الإيطالي وبلغ الدور ربع النهائي على الرغم من خسارته (2-3) في تورينو الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بادر بورتو بافتتاح التسجيل من ركلة جزاء بوساطة سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة 19، وتمكن من العودة بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق فيديريكو كييزا بالدقائق (49) و(63) إلا أن بورتو تمكن من خطف هدف قاتل عبر نجمه أوليفيرا في الدقيقة (115) ومنح الفرنسي أدريان رابيو شيئًا من الأمل لأصحاب الأرض بتوقيعه للهدف الثالث في الدقيقة 117 لكنه لم يكن كافيًا لفريق السيدة العجوز لبلوغ دور ربع النهائي.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الفريق البرتغالي بهدفين لهدف.

وتأهل بوروسيا دورتموند الألماني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من تعادله مع ضيفه إشبيلية الإسباني في إياب ثمن نهائي المسابقة 2-2 الثلاثاء مستفيدًا من الفوز ذهابًا 3-2.

وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 35 وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل يوسف النصيري هدفين لاشبيلية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان دورتموند فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا 3 - 2 ليصعد فائزًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 - 4.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية
سبق

انتزع بورتو البرتغالي تأهلاً مثيرًا من أرض يوفنتوس الإيطالي وبلغ الدور ربع النهائي على الرغم من خسارته (2-3) في تورينو الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بادر بورتو بافتتاح التسجيل من ركلة جزاء بوساطة سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة 19، وتمكن من العودة بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق فيديريكو كييزا بالدقائق (49) و(63) إلا أن بورتو تمكن من خطف هدف قاتل عبر نجمه أوليفيرا في الدقيقة (115) ومنح الفرنسي أدريان رابيو شيئًا من الأمل لأصحاب الأرض بتوقيعه للهدف الثالث في الدقيقة 117 لكنه لم يكن كافيًا لفريق السيدة العجوز لبلوغ دور ربع النهائي.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الفريق البرتغالي بهدفين لهدف.

وتأهل بوروسيا دورتموند الألماني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من تعادله مع ضيفه إشبيلية الإسباني في إياب ثمن نهائي المسابقة 2-2 الثلاثاء مستفيدًا من الفوز ذهابًا 3-2.

وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 35 وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل يوسف النصيري هدفين لاشبيلية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان دورتموند فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا 3 - 2 ليصعد فائزًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 - 4.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
02:08 AM

بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتزع بورتو البرتغالي تأهلاً مثيرًا من أرض يوفنتوس الإيطالي وبلغ الدور ربع النهائي على الرغم من خسارته (2-3) في تورينو الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بادر بورتو بافتتاح التسجيل من ركلة جزاء بوساطة سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة 19، وتمكن من العودة بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق فيديريكو كييزا بالدقائق (49) و(63) إلا أن بورتو تمكن من خطف هدف قاتل عبر نجمه أوليفيرا في الدقيقة (115) ومنح الفرنسي أدريان رابيو شيئًا من الأمل لأصحاب الأرض بتوقيعه للهدف الثالث في الدقيقة 117 لكنه لم يكن كافيًا لفريق السيدة العجوز لبلوغ دور ربع النهائي.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الفريق البرتغالي بهدفين لهدف.

وتأهل بوروسيا دورتموند الألماني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من تعادله مع ضيفه إشبيلية الإسباني في إياب ثمن نهائي المسابقة 2-2 الثلاثاء مستفيدًا من الفوز ذهابًا 3-2.

وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 35 وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل يوسف النصيري هدفين لاشبيلية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان دورتموند فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا 3 - 2 ليصعد فائزًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 - 4.

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