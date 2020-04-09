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باحث إحياء يدعو لاعتماد التغليف المضاد للبكتيريا في الأطعمة لسلامتها

قال: أحد الحلول لضمان سلامة الغذاء في ظل أزمة كورونا المستجدّ

دعا باحث في علم الأحياء الدقيقة لدراسة اعتماد فرض التغليف المضاد للميكروبات في الأطعمة، والذي قد يكون أحد الحلول لضمان سلامة الغذاء، خاصة في الوقت الراهن ومع أزمة تفشّي COVID-19 المستجدّ.

وتفصيلًا: أوضح باحث الدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة ناصر أحمد الطيار، لـ"سبق"؛ أن التغليف المضاد للميكروبات في الأطعمة هو أحد الحلول لأمان سلامة الغذاء؛ ولذلك كانت إحدى التقنيات الحديثة استخدام تغليف مكون من مواد متناهية الصغر بحجم النانو، تمتلك خاصية مضادة للميكروبات، ودمجها مع مواد حيوية؛ لتحقيق مبدأ المتراكبات الحيوية المتناهية الصغر.

وأضاف الطيار أنه من خلال التجارب فقد تم تصنيع التغليف المضاد للميكروبات والقابل للتحلُّل الحيوي، وأجريت الاختبارات على نوعين من البكتيريا؛ السالبة لصبغة جرام (E.coli)، والموجبة لصبغة جرام (S.aureus)، والتي لديها ارتباط بالأغذية، وكشفت النتائج تثبيط نمو البكتيريا بنوعيها.

وأشار إلى أنه تم التطبيق عمليًّا بتغليف الخبز وتخزينه تحت درجة حرارة الغرفة لمدة 10 أيام، فأوضحت النتائج تثبيطًا كليًّا للميكروبات مقارنة بالتغليف غير المدعم بالمواد المتناهية الصغر.

ولفت إلى أن استخدام التغليف المضاد للميكروبات قد يكون إحدى التقنيات الواعدة لتخفيض الميكروبات المنتقلة عبر الأغذية، وأيضًا قدرتها على التحلُّل الحيوي الصديق للبيئة، ومن هذه الأبحاث ما نشرته مجلة Food Chemistry التابعة للناشر Elsevier، والذي كان بعنوان "التغليف المضاد للميكروبات والمرتكز على مواد حيوية مستدامة للحد من مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باحث إحياء يدعو لاعتماد التغليف المضاد للبكتيريا في الأطعمة لسلامتها
سبق

دعا باحث في علم الأحياء الدقيقة لدراسة اعتماد فرض التغليف المضاد للميكروبات في الأطعمة، والذي قد يكون أحد الحلول لضمان سلامة الغذاء، خاصة في الوقت الراهن ومع أزمة تفشّي COVID-19 المستجدّ.

وتفصيلًا: أوضح باحث الدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة ناصر أحمد الطيار، لـ"سبق"؛ أن التغليف المضاد للميكروبات في الأطعمة هو أحد الحلول لأمان سلامة الغذاء؛ ولذلك كانت إحدى التقنيات الحديثة استخدام تغليف مكون من مواد متناهية الصغر بحجم النانو، تمتلك خاصية مضادة للميكروبات، ودمجها مع مواد حيوية؛ لتحقيق مبدأ المتراكبات الحيوية المتناهية الصغر.

وأضاف الطيار أنه من خلال التجارب فقد تم تصنيع التغليف المضاد للميكروبات والقابل للتحلُّل الحيوي، وأجريت الاختبارات على نوعين من البكتيريا؛ السالبة لصبغة جرام (E.coli)، والموجبة لصبغة جرام (S.aureus)، والتي لديها ارتباط بالأغذية، وكشفت النتائج تثبيط نمو البكتيريا بنوعيها.

وأشار إلى أنه تم التطبيق عمليًّا بتغليف الخبز وتخزينه تحت درجة حرارة الغرفة لمدة 10 أيام، فأوضحت النتائج تثبيطًا كليًّا للميكروبات مقارنة بالتغليف غير المدعم بالمواد المتناهية الصغر.

ولفت إلى أن استخدام التغليف المضاد للميكروبات قد يكون إحدى التقنيات الواعدة لتخفيض الميكروبات المنتقلة عبر الأغذية، وأيضًا قدرتها على التحلُّل الحيوي الصديق للبيئة، ومن هذه الأبحاث ما نشرته مجلة Food Chemistry التابعة للناشر Elsevier، والذي كان بعنوان "التغليف المضاد للميكروبات والمرتكز على مواد حيوية مستدامة للحد من مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء".

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:12 PM

باحث إحياء يدعو لاعتماد التغليف المضاد للبكتيريا في الأطعمة لسلامتها

قال: أحد الحلول لضمان سلامة الغذاء في ظل أزمة كورونا المستجدّ

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فهد الغبيوي - الرياض
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دعا باحث في علم الأحياء الدقيقة لدراسة اعتماد فرض التغليف المضاد للميكروبات في الأطعمة، والذي قد يكون أحد الحلول لضمان سلامة الغذاء، خاصة في الوقت الراهن ومع أزمة تفشّي COVID-19 المستجدّ.

وتفصيلًا: أوضح باحث الدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة ناصر أحمد الطيار، لـ"سبق"؛ أن التغليف المضاد للميكروبات في الأطعمة هو أحد الحلول لأمان سلامة الغذاء؛ ولذلك كانت إحدى التقنيات الحديثة استخدام تغليف مكون من مواد متناهية الصغر بحجم النانو، تمتلك خاصية مضادة للميكروبات، ودمجها مع مواد حيوية؛ لتحقيق مبدأ المتراكبات الحيوية المتناهية الصغر.

وأضاف الطيار أنه من خلال التجارب فقد تم تصنيع التغليف المضاد للميكروبات والقابل للتحلُّل الحيوي، وأجريت الاختبارات على نوعين من البكتيريا؛ السالبة لصبغة جرام (E.coli)، والموجبة لصبغة جرام (S.aureus)، والتي لديها ارتباط بالأغذية، وكشفت النتائج تثبيط نمو البكتيريا بنوعيها.

وأشار إلى أنه تم التطبيق عمليًّا بتغليف الخبز وتخزينه تحت درجة حرارة الغرفة لمدة 10 أيام، فأوضحت النتائج تثبيطًا كليًّا للميكروبات مقارنة بالتغليف غير المدعم بالمواد المتناهية الصغر.

ولفت إلى أن استخدام التغليف المضاد للميكروبات قد يكون إحدى التقنيات الواعدة لتخفيض الميكروبات المنتقلة عبر الأغذية، وأيضًا قدرتها على التحلُّل الحيوي الصديق للبيئة، ومن هذه الأبحاث ما نشرته مجلة Food Chemistry التابعة للناشر Elsevier، والذي كان بعنوان "التغليف المضاد للميكروبات والمرتكز على مواد حيوية مستدامة للحد من مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء".

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