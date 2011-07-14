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"الجبير" يستعرض مع نائب السفير البريطاني القضايا الإقليمية والدولية

خلال لقاء في مكتبه بديوان الوزارة اليوم بالرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، نائب سفير بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض مع نائب السفير البريطاني القضايا الإقليمية والدولية
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، نائب سفير بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
07:55 PM

"الجبير" يستعرض مع نائب السفير البريطاني القضايا الإقليمية والدولية

خلال لقاء في مكتبه بديوان الوزارة اليوم بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، نائب سفير بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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