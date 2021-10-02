ممتاز الطائرة ينطلق اليوم.. بطل الدوري في مواجهة الخويلدية والأهلي يستضيف الهداية

النصر يسعى لعبور الخليج والاتحاد في محطة الوحدة

ينطلق الدوري الممتاز للكرة الطائرة بحلته الجديدة اليوم السبت، من خلال إقامة 6 لقاءات يتوقع أن تحظى بالكثير من الإثارة والتشويق، في ظل القرار الجديد للاتحاد السعودي بمشاركة 3 محترفين رفقة كل فريق.

الهلال– الخويلدية

في الرياض، سيرمي الهلال بطل الدوري للموسم الماضي بكامل ثقله من أجل تجاوز أي مفاجأة للصاعد من دوري الدرجة الأولى الخويلدية ، وذلك حينما يلتقيان على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ (5:00)م، في مواجهة يقودها عبد العزيز الرميحي كحكم أول وسعد الدوسري كحكم ثان وسعيد ماهل كمسجل.

الأهلي – الهداية

في جدة ستكون الإثارة حاضرة خلال المواجهة التي تجمع الأهلي والهداية على صالة النادي الأهلي في تمام الساعة الـ (5:00)م، فالأهلي يرغب في فرض وجوده مبكراً، في الوقت الذي يتطلع فيه الهداية للتأكيد على أنه لن يكون ضيف شرف خلال المواجهة التي يقودها منصور القحطاني كحكم أول وهاني سنان كحكم ثان وعبد العزيز العمري كمسجل.

الترجي – الابتسام

التشويق سيكون في القطيف عنوان المواجهة التي تجمع الترجي والابتسام على صالة نادي الترجي في تمام الساعة الـ (5:00)م، وسط رغبة الأول في التواجد بدائرة المنافسة مبكراً، وتطلعات الثاني للتأكيد على أنه يمتلك كل الإمكانيات من أجل التواجد في مراكز المقدمة، يقود المواجهة عبد اللطيف العتيق كحكم أول وعبد الرحمن الراجح كحكم ثان وماهر المطوع كمسجل.

الاتحاد – الوحدة

ويشتعل التنافس التاريخي بين الاتحاد والوحدة، والرغبة المشتركة في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، المواجهة التي تجمعهما على صالة نادي الاتحاد في جدة ، عند تمام الساعة الـ (5:00)م، وسط قيادة محمد المالكي لها كحكم أول ومتعب السعيد كحكم ثان وعبد الخالق الصبحي كمسجل.

النصر – الخليج

في الرياض، سيكون التنافس على أشده بين فريقي النصر والخليج، خلال المواجهة التي تقام على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ (7:00)م، ويقودها سعد اليحيوي كحكم أول وماجد الغامدي كحكم ثان وسلمان العمري كمسجل.

الفيصلي – ضمك

يسعى الفيصلي لعكس استعداداته المميزة للموسم الحالي من خلال تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة التي تجمعه بضمك على صالة نادي سدير في تمام الساعة الـ (3:30)م،

والتي يقودها يعقوب السبت كحكم أول وأحمد الرجب كحكم ثان وسليمان الفايز كمسجل.