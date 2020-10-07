احتفل الشاب علي بن شخص الشهري- أحد منسوبي مستشفى جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالأحساء- بزواجه في أحد فنادق مدينة الخبر، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء.. "سبق" تتمنى للشهري السعادة والتوفيق.
"الشهري" يحتفل بزواجه في الخبر
احتفل الشاب علي بن شخص الشهري- أحد منسوبي مستشفى جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالأحساء- بزواجه في أحد فنادق مدينة الخبر، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء.. "سبق" تتمنى للشهري السعادة والتوفيق.
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"الشهري" يحتفل بزواجه في الخبرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-07
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
12:38 AM
"الشهري" يحتفل بزواجه في الخبر
احتفل الشاب علي بن شخص الشهري- أحد منسوبي مستشفى جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالأحساء- بزواجه في أحد فنادق مدينة الخبر، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء.. "سبق" تتمنى للشهري السعادة والتوفيق.
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