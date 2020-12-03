النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصبان": اتفاق تشاوري لمنظمة أوبك على تمديد الإنتاج دون زيادة

أكد أن وزير الطاقة سينجح في إيجاد صيغة توافقية لاستقرار الأسعار

قال المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان بعد تعثر المفاوضات الأيام الماضية، لمنتجي أوبك + أوضحت المصادر أن أوبك+ وافقت بالإجماع في الاجتماعات التشاورية غير الرسمية اليوم على تمديد العمل بالإنتاج الحالي للمجموعة دون زيادة، إلى نهاية شهر يناير من العام، ومن ثم زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ابتداءً من شهر فبرير القادم.

وصرح "الصبان" لـ"ســـبق" بأن سياسة منتجي النفط في الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي وهو 7.7 مليون برميل يومياً إلى نهاية يناير، وزيادة الإنتاج بـ 500 ألف برميل يوميًا وإلى نهاية الربع الأول من عام 2021، أمر إيجابي ويمثل حلاً وسطًا بين مختلف وجهات نظر أعضاء أوبك+.

وأضاف أن أخبار اللقاحات لجائحة كورونا، شيء مفرح ويبشر بالخير، ولكن ننسى دائمًا، وفي غمرة الفرحة بأن نشر وتعميم أخذ اللقاح من سكان سكان العالم يأخذ وقتًا قد يزيد عن ستة أشهر، صحيح أن اللقاح تم اعتماده، وبدأت بعض الدول في استخدامه، لكن لا يعني هذا أن دول العالم أجمع قد حصلت عليه. فالعالم يحتاج إلى أشهر عديدة قبل أن يتحقق ذلك. وهذا ما طالبت به المملكة زميلاتها في أوبك+ بالاستمرار في سقف الإنتاج السابق دون تغيير.

وأشار الدكتور "الصبان" إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قام بإقناع الآخرين بجوهر المقترح السعودي، بتمديد الاتفاق السابق دون تغيير إلى نهاية يناير القادم، مع إجراء زيادات طفيفة في إنتاج التحالف، في الأشهر التالية، وهو يعكس الحجم الكبير من الخبرة وما يمتلكه من المهارة والكفاءة العالية وقدرته على إيجاد صيغة توافقية بين منتجي أوبك+، تضمن للجميع مصالحهم.

وواصل: في المقابل لو تخلى منتجو تحالف أوبك عن هذا الاتفاق بالكامل، وأنتجوا ما أرادوا لرأينا انعكاس ذلك سلباً على أسعار النفط وتدني مستوياتها، والتأثير سلبًا على ميزانيات الدول المنتجة، متوقعًا بأن تصل أسعار النفط بعد الاتفاق إلى 50 دولارًا و55 دولارًا خلال الثلاثة الأشهر القادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصبان": اتفاق تشاوري لمنظمة أوبك على تمديد الإنتاج دون زيادة
سبق

قال المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان بعد تعثر المفاوضات الأيام الماضية، لمنتجي أوبك + أوضحت المصادر أن أوبك+ وافقت بالإجماع في الاجتماعات التشاورية غير الرسمية اليوم على تمديد العمل بالإنتاج الحالي للمجموعة دون زيادة، إلى نهاية شهر يناير من العام، ومن ثم زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ابتداءً من شهر فبرير القادم.

وصرح "الصبان" لـ"ســـبق" بأن سياسة منتجي النفط في الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي وهو 7.7 مليون برميل يومياً إلى نهاية يناير، وزيادة الإنتاج بـ 500 ألف برميل يوميًا وإلى نهاية الربع الأول من عام 2021، أمر إيجابي ويمثل حلاً وسطًا بين مختلف وجهات نظر أعضاء أوبك+.

وأضاف أن أخبار اللقاحات لجائحة كورونا، شيء مفرح ويبشر بالخير، ولكن ننسى دائمًا، وفي غمرة الفرحة بأن نشر وتعميم أخذ اللقاح من سكان سكان العالم يأخذ وقتًا قد يزيد عن ستة أشهر، صحيح أن اللقاح تم اعتماده، وبدأت بعض الدول في استخدامه، لكن لا يعني هذا أن دول العالم أجمع قد حصلت عليه. فالعالم يحتاج إلى أشهر عديدة قبل أن يتحقق ذلك. وهذا ما طالبت به المملكة زميلاتها في أوبك+ بالاستمرار في سقف الإنتاج السابق دون تغيير.

وأشار الدكتور "الصبان" إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قام بإقناع الآخرين بجوهر المقترح السعودي، بتمديد الاتفاق السابق دون تغيير إلى نهاية يناير القادم، مع إجراء زيادات طفيفة في إنتاج التحالف، في الأشهر التالية، وهو يعكس الحجم الكبير من الخبرة وما يمتلكه من المهارة والكفاءة العالية وقدرته على إيجاد صيغة توافقية بين منتجي أوبك+، تضمن للجميع مصالحهم.

وواصل: في المقابل لو تخلى منتجو تحالف أوبك عن هذا الاتفاق بالكامل، وأنتجوا ما أرادوا لرأينا انعكاس ذلك سلباً على أسعار النفط وتدني مستوياتها، والتأثير سلبًا على ميزانيات الدول المنتجة، متوقعًا بأن تصل أسعار النفط بعد الاتفاق إلى 50 دولارًا و55 دولارًا خلال الثلاثة الأشهر القادمة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
05:42 PM

"الصبان": اتفاق تشاوري لمنظمة أوبك على تمديد الإنتاج دون زيادة

أكد أن وزير الطاقة سينجح في إيجاد صيغة توافقية لاستقرار الأسعار

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
289

قال المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان بعد تعثر المفاوضات الأيام الماضية، لمنتجي أوبك + أوضحت المصادر أن أوبك+ وافقت بالإجماع في الاجتماعات التشاورية غير الرسمية اليوم على تمديد العمل بالإنتاج الحالي للمجموعة دون زيادة، إلى نهاية شهر يناير من العام، ومن ثم زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ابتداءً من شهر فبرير القادم.

وصرح "الصبان" لـ"ســـبق" بأن سياسة منتجي النفط في الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي وهو 7.7 مليون برميل يومياً إلى نهاية يناير، وزيادة الإنتاج بـ 500 ألف برميل يوميًا وإلى نهاية الربع الأول من عام 2021، أمر إيجابي ويمثل حلاً وسطًا بين مختلف وجهات نظر أعضاء أوبك+.

وأضاف أن أخبار اللقاحات لجائحة كورونا، شيء مفرح ويبشر بالخير، ولكن ننسى دائمًا، وفي غمرة الفرحة بأن نشر وتعميم أخذ اللقاح من سكان سكان العالم يأخذ وقتًا قد يزيد عن ستة أشهر، صحيح أن اللقاح تم اعتماده، وبدأت بعض الدول في استخدامه، لكن لا يعني هذا أن دول العالم أجمع قد حصلت عليه. فالعالم يحتاج إلى أشهر عديدة قبل أن يتحقق ذلك. وهذا ما طالبت به المملكة زميلاتها في أوبك+ بالاستمرار في سقف الإنتاج السابق دون تغيير.

وأشار الدكتور "الصبان" إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قام بإقناع الآخرين بجوهر المقترح السعودي، بتمديد الاتفاق السابق دون تغيير إلى نهاية يناير القادم، مع إجراء زيادات طفيفة في إنتاج التحالف، في الأشهر التالية، وهو يعكس الحجم الكبير من الخبرة وما يمتلكه من المهارة والكفاءة العالية وقدرته على إيجاد صيغة توافقية بين منتجي أوبك+، تضمن للجميع مصالحهم.

وواصل: في المقابل لو تخلى منتجو تحالف أوبك عن هذا الاتفاق بالكامل، وأنتجوا ما أرادوا لرأينا انعكاس ذلك سلباً على أسعار النفط وتدني مستوياتها، والتأثير سلبًا على ميزانيات الدول المنتجة، متوقعًا بأن تصل أسعار النفط بعد الاتفاق إلى 50 دولارًا و55 دولارًا خلال الثلاثة الأشهر القادمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,304
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,368
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,110
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,756

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة