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عشرات المجهولين وعدد من الممنوعات.. هنا حصاد الحملة الأمنية الميدانية بـ"فيفاء"

تواصل عملها في ملاحقة مخالفي الإقامة والعمل ضمن حملة "وطن بلا مخالف"

تتواصل الجهود الأمنية بمحافظة فيفاء، للقبض على عدد من مخالفي نظام الإقامة، وذلك ضمن "حملة وطن بلا مخالف".

وتفصيلاً، تمكنت دوريات الإمارة بالمحافظة، ومركز الجوة، من القبض على 187 من مجهولي الهوية، 166 من الجنسية الإفريقية منهم 107 رجال، و59 امرأة، كما تم أيضاً القبض على 16 يمنياً من مجهولي الهوية.

وتمكنت الحملة من ضبط مركبة نوع "باثفاندر"، محملة بـ236 حزمة قات، بالإضافة إلى عتلة بها 35 حزمة قات، لاذ صاحبها بالفرار.

ونجحت الحملة في ضبط مركبة نوع "نيسان بترول" محملة بـ670 حزمة قات، و497 كرز دخان، و4 أكياس من مادة "التنباك".

واستمرت الحملة الأمنية في إحباط تهريب 450 كرز دخان، وعدد 172 كرز "معسل"، تم تحريزها في مكان مهجور في المحافظة.

وطن بلا مخالف فيفاء

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عشرات المجهولين وعدد من الممنوعات.. هنا حصاد الحملة الأمنية الميدانية بـ"فيفاء"
سبق

تتواصل الجهود الأمنية بمحافظة فيفاء، للقبض على عدد من مخالفي نظام الإقامة، وذلك ضمن "حملة وطن بلا مخالف".

وتفصيلاً، تمكنت دوريات الإمارة بالمحافظة، ومركز الجوة، من القبض على 187 من مجهولي الهوية، 166 من الجنسية الإفريقية منهم 107 رجال، و59 امرأة، كما تم أيضاً القبض على 16 يمنياً من مجهولي الهوية.

وتمكنت الحملة من ضبط مركبة نوع "باثفاندر"، محملة بـ236 حزمة قات، بالإضافة إلى عتلة بها 35 حزمة قات، لاذ صاحبها بالفرار.

ونجحت الحملة في ضبط مركبة نوع "نيسان بترول" محملة بـ670 حزمة قات، و497 كرز دخان، و4 أكياس من مادة "التنباك".

واستمرت الحملة الأمنية في إحباط تهريب 450 كرز دخان، وعدد 172 كرز "معسل"، تم تحريزها في مكان مهجور في المحافظة.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:12 PM

عشرات المجهولين وعدد من الممنوعات.. هنا حصاد الحملة الأمنية الميدانية بـ"فيفاء"

تواصل عملها في ملاحقة مخالفي الإقامة والعمل ضمن حملة "وطن بلا مخالف"

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
2
3,765

تتواصل الجهود الأمنية بمحافظة فيفاء، للقبض على عدد من مخالفي نظام الإقامة، وذلك ضمن "حملة وطن بلا مخالف".

وتفصيلاً، تمكنت دوريات الإمارة بالمحافظة، ومركز الجوة، من القبض على 187 من مجهولي الهوية، 166 من الجنسية الإفريقية منهم 107 رجال، و59 امرأة، كما تم أيضاً القبض على 16 يمنياً من مجهولي الهوية.

وتمكنت الحملة من ضبط مركبة نوع "باثفاندر"، محملة بـ236 حزمة قات، بالإضافة إلى عتلة بها 35 حزمة قات، لاذ صاحبها بالفرار.

ونجحت الحملة في ضبط مركبة نوع "نيسان بترول" محملة بـ670 حزمة قات، و497 كرز دخان، و4 أكياس من مادة "التنباك".

واستمرت الحملة الأمنية في إحباط تهريب 450 كرز دخان، وعدد 172 كرز "معسل"، تم تحريزها في مكان مهجور في المحافظة.

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