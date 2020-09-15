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تنفيذ المرحلة الأخيرة من توسعة شارع الجيش بالطائف

يسهم في تخفيف الضغط على شوارع وسط المدينة

تنفذ أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع، مرحلة جديدة من توسعة شارع الجيش باتجاه الدوار، ضمن جهود تسهيل تدفق الحركة المرورية بالموقع، ويجري العمل حالياً على سفلتة الجزء المضاف للشارع، وفق تنظيم يضمن فك الاختناقات المرورية، وسرعة نقل حركة المركبات إلى طريقي الملك عبدالله والمؤتمرات.

ويربط الشارع الجاري العمل فيه بين عدة شوارع حيوية، كما يخدم سكان عدد من الأحياء، ويسهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع وسط المدينة.

وعملت الأمانة بالتعاون مع قيادة منطقة الطائف وإدارة مرور الطائف على دراسة حالة الشارع والحركة المرورية، ونسب الارتياد في الأيام العادية وأوقات الذروة، وقامت آليات وفرق العمل بوكالة المشاريع على إزالة كافة معوقات التوسعة، وربط التوسعات السابقة بالشارع بالتوسعة الجارية، ونقل شبكات الخدمات، وسفلتة المسارات الجديدة، وسيتم تشغيل التوسعة خلال الأيام المقبلة.

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تنفيذ المرحلة الأخيرة من توسعة شارع الجيش بالطائف
سبق

تنفذ أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع، مرحلة جديدة من توسعة شارع الجيش باتجاه الدوار، ضمن جهود تسهيل تدفق الحركة المرورية بالموقع، ويجري العمل حالياً على سفلتة الجزء المضاف للشارع، وفق تنظيم يضمن فك الاختناقات المرورية، وسرعة نقل حركة المركبات إلى طريقي الملك عبدالله والمؤتمرات.

ويربط الشارع الجاري العمل فيه بين عدة شوارع حيوية، كما يخدم سكان عدد من الأحياء، ويسهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع وسط المدينة.

وعملت الأمانة بالتعاون مع قيادة منطقة الطائف وإدارة مرور الطائف على دراسة حالة الشارع والحركة المرورية، ونسب الارتياد في الأيام العادية وأوقات الذروة، وقامت آليات وفرق العمل بوكالة المشاريع على إزالة كافة معوقات التوسعة، وربط التوسعات السابقة بالشارع بالتوسعة الجارية، ونقل شبكات الخدمات، وسفلتة المسارات الجديدة، وسيتم تشغيل التوسعة خلال الأيام المقبلة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
04:54 PM

تنفيذ المرحلة الأخيرة من توسعة شارع الجيش بالطائف

يسهم في تخفيف الضغط على شوارع وسط المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تنفذ أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع، مرحلة جديدة من توسعة شارع الجيش باتجاه الدوار، ضمن جهود تسهيل تدفق الحركة المرورية بالموقع، ويجري العمل حالياً على سفلتة الجزء المضاف للشارع، وفق تنظيم يضمن فك الاختناقات المرورية، وسرعة نقل حركة المركبات إلى طريقي الملك عبدالله والمؤتمرات.

ويربط الشارع الجاري العمل فيه بين عدة شوارع حيوية، كما يخدم سكان عدد من الأحياء، ويسهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع وسط المدينة.

وعملت الأمانة بالتعاون مع قيادة منطقة الطائف وإدارة مرور الطائف على دراسة حالة الشارع والحركة المرورية، ونسب الارتياد في الأيام العادية وأوقات الذروة، وقامت آليات وفرق العمل بوكالة المشاريع على إزالة كافة معوقات التوسعة، وربط التوسعات السابقة بالشارع بالتوسعة الجارية، ونقل شبكات الخدمات، وسفلتة المسارات الجديدة، وسيتم تشغيل التوسعة خلال الأيام المقبلة.

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