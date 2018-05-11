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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

233 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا و18 وفاة

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 14265

قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن بلاده سجّلت 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 14265.

وأضاف أحمد يوريانتو؛ أنه تم تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض إلى 991، في حين تعافى 2881 شخصاً.

وقال وفق "رويترز"، إن أكثر من 116350 شخصاً خضعوا للفحص في إندونيسيا.

فيروس كورونا الجديد

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233 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا و18 وفاة
سبق

قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن بلاده سجّلت 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 14265.

وأضاف أحمد يوريانتو؛ أنه تم تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض إلى 991، في حين تعافى 2881 شخصاً.

وقال وفق "رويترز"، إن أكثر من 116350 شخصاً خضعوا للفحص في إندونيسيا.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:56 PM

233 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا و18 وفاة

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 14265

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن بلاده سجّلت 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 14265.

وأضاف أحمد يوريانتو؛ أنه تم تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض إلى 991، في حين تعافى 2881 شخصاً.

وقال وفق "رويترز"، إن أكثر من 116350 شخصاً خضعوا للفحص في إندونيسيا.

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