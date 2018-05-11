233 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا و18 وفاة

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 14265

قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن بلاده سجّلت 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 14265.

وأضاف أحمد يوريانتو؛ أنه تم تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض إلى 991، في حين تعافى 2881 شخصاً.

وقال وفق "رويترز"، إن أكثر من 116350 شخصاً خضعوا للفحص في إندونيسيا.