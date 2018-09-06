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"رئاسة الحرمين" تكثف جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام

الإدارات المعنية تأهبت بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها حسب حاجة المواقع

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المسجد الحرام؛ وذلك من أجل المحافظة على سلامة المعتمرين وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة. وقد عم الطائفين والزائرين الفرح والسرور مستبشرين برحمة الله أن يتقبل منهم دعاءهم، وأن يُتمَّ عليهم رضوانه.

وتأهبت الإدارات المعنية بالرئاسة لمثل تلك الحالات بتشغيل خطط الطوارئ، وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقًا، يتم تنفيذها بطريقة مهنية، تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

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"رئاسة الحرمين" تكثف جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام
سبق

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المسجد الحرام؛ وذلك من أجل المحافظة على سلامة المعتمرين وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة. وقد عم الطائفين والزائرين الفرح والسرور مستبشرين برحمة الله أن يتقبل منهم دعاءهم، وأن يُتمَّ عليهم رضوانه.

وتأهبت الإدارات المعنية بالرئاسة لمثل تلك الحالات بتشغيل خطط الطوارئ، وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقًا، يتم تنفيذها بطريقة مهنية، تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:07 AM

"رئاسة الحرمين" تكثف جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام

الإدارات المعنية تأهبت بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها حسب حاجة المواقع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المسجد الحرام؛ وذلك من أجل المحافظة على سلامة المعتمرين وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة. وقد عم الطائفين والزائرين الفرح والسرور مستبشرين برحمة الله أن يتقبل منهم دعاءهم، وأن يُتمَّ عليهم رضوانه.

وتأهبت الإدارات المعنية بالرئاسة لمثل تلك الحالات بتشغيل خطط الطوارئ، وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقًا، يتم تنفيذها بطريقة مهنية، تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

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