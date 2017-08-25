أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، تسجيل 321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543028 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 549 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530382 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8505 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4141 والحالات الحرجة 1083 حالة.
"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، تسجيل 321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543028 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 549 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530382 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8505 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4141 والحالات الحرجة 1083 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، تسجيل 321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543028 حالة.
"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، تسجيل 321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543028 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 549 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530382 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8505 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4141 والحالات الحرجة 1083 حالة.