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"الأهلي" يرمم صفوف فريقه الكروي بصفقة البرازيلي "إدواردو"

أعلن النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إنهاء إجراءات تعاقده مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكان " إدواردو" البالغ من العمر 32 عاماً، ارتدى قميص نادي الهلال، في الفترة من 2015 إلى 2020، حتى وصل إلى ارتداء شارة القيادة، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.


الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي" يرمم صفوف فريقه الكروي بصفقة البرازيلي "إدواردو"
سبق

أعلن النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إنهاء إجراءات تعاقده مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكان " إدواردو" البالغ من العمر 32 عاماً، ارتدى قميص نادي الهلال، في الفترة من 2015 إلى 2020، حتى وصل إلى ارتداء شارة القيادة، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.


الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة .

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
10:44 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
07:06 AM

"الأهلي" يرمم صفوف فريقه الكروي بصفقة البرازيلي "إدواردو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إنهاء إجراءات تعاقده مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكان " إدواردو" البالغ من العمر 32 عاماً، ارتدى قميص نادي الهلال، في الفترة من 2015 إلى 2020، حتى وصل إلى ارتداء شارة القيادة، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.


الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة .

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