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الفيصل يراجع استعدادات سوق عكاظ في دورته 13 مع رئيس السياحة

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب.

واستمع الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والإستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.

كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشرة.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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الفيصل يراجع استعدادات سوق عكاظ في دورته 13 مع رئيس السياحة
سبق

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب.

واستمع الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والإستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.

كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشرة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
10:32 PM

الفيصل يراجع استعدادات سوق عكاظ في دورته 13 مع رئيس السياحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب.

واستمع الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والإستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.

كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشرة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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34,693

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