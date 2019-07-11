كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشرة.

واستمع الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والإستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب.

الفيصل يراجع استعدادات سوق عكاظ في دورته 13 مع رئيس السياحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-11 استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب. واستمع الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والإستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها. كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشرة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440 10:32 PM

الفيصل يراجع استعدادات سوق عكاظ في دورته 13 مع رئيس السياحة





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استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب.

واستمع الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والإستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.

كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشرة.