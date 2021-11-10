مليشيا الحوثي تقتحم مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

اقتحمت مليشيا الحوثي مبنى السفارة الأمريكية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.
وقامت المليشيا بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها.
اقتحمت مليشيا الحوثي مبنى السفارة الأمريكية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.
وقامت المليشيا بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها.
اقتحمت مليشيا الحوثي مبنى السفارة الأمريكية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.
وقامت المليشيا بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها.
اقتحمت مليشيا الحوثي مبنى السفارة الأمريكية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.
وقامت المليشيا بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها.