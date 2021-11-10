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مليشيا الحوثي تقتحم مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

قامت بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها

اقتحمت مليشيا الحوثي مبنى السفارة الأمريكية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.

وقامت المليشيا بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها.

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مليشيا الحوثي تقتحم مقر السفارة الأمريكية في صنعاء
سبق

اقتحمت مليشيا الحوثي مبنى السفارة الأمريكية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.

وقامت المليشيا بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
02:48 PM

مليشيا الحوثي تقتحم مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

قامت بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتحمت مليشيا الحوثي مبنى السفارة الأمريكية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.

وقامت المليشيا بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,298
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,071
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,129
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15,189

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