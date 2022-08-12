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روسيا تدافع عن "لقاحها" مؤكدة فعاليته وإجمالي مصابي كورونا فوق الـ900 ألف

أعلنت اليوم عن 129 وفاة و5102 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة

قال وزير الصحة الروسي اليوم: إن بلاده ستبدأ بإنتاج لقاح كورونا في غضون الأسبوعين القادمين؛ مؤكدًا أن لقاح كورونا يعتمد على أرضية علمية ملموسة، وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية.

ومن جهة أخرى أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا عن وفاة 129 شخصًا، وتسجيل 5102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، اليوم، ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 15260 حالة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 902701.

وقال المركز الروسي لمكافحة كورونا: إن 7123 مصابًا شفوا خلال اليوم الماضي؛ مما يرفع عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن إلى 710298.

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح المركز أن 27.5% من الإصابات، التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي لم تكن لديها أي عوارض للمرض.

ورغم أن روسيا تُعد الرابعة عالميًّا من حيث الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند؛ إلا أن معدل الوفيات يُعتبر ضعيفًا مقارنة بالدول الأخرى.

هذا وقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 20.3 مليون إصابة، وحصد الوباء أرواح أكثر من 741 ألف شخص حتى الآن.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تدافع عن "لقاحها" مؤكدة فعاليته وإجمالي مصابي كورونا فوق الـ900 ألف
سبق

قال وزير الصحة الروسي اليوم: إن بلاده ستبدأ بإنتاج لقاح كورونا في غضون الأسبوعين القادمين؛ مؤكدًا أن لقاح كورونا يعتمد على أرضية علمية ملموسة، وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية.

ومن جهة أخرى أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا عن وفاة 129 شخصًا، وتسجيل 5102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، اليوم، ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 15260 حالة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 902701.

وقال المركز الروسي لمكافحة كورونا: إن 7123 مصابًا شفوا خلال اليوم الماضي؛ مما يرفع عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن إلى 710298.

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح المركز أن 27.5% من الإصابات، التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي لم تكن لديها أي عوارض للمرض.

ورغم أن روسيا تُعد الرابعة عالميًّا من حيث الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند؛ إلا أن معدل الوفيات يُعتبر ضعيفًا مقارنة بالدول الأخرى.

هذا وقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 20.3 مليون إصابة، وحصد الوباء أرواح أكثر من 741 ألف شخص حتى الآن.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
11:35 AM

روسيا تدافع عن "لقاحها" مؤكدة فعاليته وإجمالي مصابي كورونا فوق الـ900 ألف

أعلنت اليوم عن 129 وفاة و5102 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة الروسي اليوم: إن بلاده ستبدأ بإنتاج لقاح كورونا في غضون الأسبوعين القادمين؛ مؤكدًا أن لقاح كورونا يعتمد على أرضية علمية ملموسة، وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية.

ومن جهة أخرى أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا عن وفاة 129 شخصًا، وتسجيل 5102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، اليوم، ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 15260 حالة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 902701.

وقال المركز الروسي لمكافحة كورونا: إن 7123 مصابًا شفوا خلال اليوم الماضي؛ مما يرفع عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن إلى 710298.

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح المركز أن 27.5% من الإصابات، التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي لم تكن لديها أي عوارض للمرض.

ورغم أن روسيا تُعد الرابعة عالميًّا من حيث الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند؛ إلا أن معدل الوفيات يُعتبر ضعيفًا مقارنة بالدول الأخرى.

هذا وقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 20.3 مليون إصابة، وحصد الوباء أرواح أكثر من 741 ألف شخص حتى الآن.

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