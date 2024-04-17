النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة المحتوى المحلي" تشيد بالتوجيه السامي بتضمين متطلبات المحتوى المحلي بالشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51%

قالت: سيسهم بشكلٍ ملموس في تعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات

أكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن توجيه المقام السامي بتسريع تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (649 / نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد) الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، سيسهم بشكلٍ ملموس في تعزيز المحتوى المحلي ودور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

وأشارت الهيئة إلى أن التوجيه الكريم يمثّل أهمية كبيرة في هذا الوقت، نظراً إلى دوره في التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص؛ حيث يُلزم ذلك الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، ومن ضمن ذلك منح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفق ضوابط يعدّها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.

من جهته، عدّ رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، أنّ توجيه المقام السامي يؤكّد حرص القيادة الرشيدة على إيلاء ملف المحتوى المحلي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولية المطلقة، لما يمثله من أهمية في تخفيف الأثر الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص، لا سيما على صعيدي تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في عدد من المنتجات الأساسية، إلى جانب خلق فرص وظيفية.

وأضاف: "نحن في تنسيقٍ دائم مع صندوق الاستثمارات العامة لتقديم الدعم في وضع الضوابط الخاصة بإلزام الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بالتنسيق مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وحيث تتكامل هذه الضوابط مع الآليات التي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، التي كانت الهيئة قد أسهمت في صياغتها وإطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق"، لافتاً النظر إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو زيادة الطلب على المصنعين ومقدّمي الخدمات المحليين، وتعزيز استدامة القطاع الصناعي المحلي والخدمات المرتبطة به.

وشدد "الشبل" على أن هذه المبادرة هي دعوة للقطاع الخاص وكبار المستثمرين على مستوى المملكة، لتعزيز ثقتهم في المحتوى المحلي، ومن ثم رفع نسبة الاستثمار في هذا الإطار، خاصةً أن صندوق الاستثمارات العامة، بما يمثّله من مكانة استثمارية موثوقة، هو راعٍ أساس لتفضيل المحتوى المحلي من خلال مبادرته لوضع الضوابط التي سيصدرها في هذا الإطار، وتوقّع أن تنعكس نتائج المبادرة بشكل مباشر في توفير فرص عمل للمواطنين من جهة، وتعزيز قدرات المملكة لتأمين مستلزماتها الحيوية محلياً من جهة أخرى.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة المحتوى المحلي" تشيد بالتوجيه السامي بتضمين متطلبات المحتوى المحلي بالشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51%
سبق

أكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن توجيه المقام السامي بتسريع تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (649 / نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد) الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، سيسهم بشكلٍ ملموس في تعزيز المحتوى المحلي ودور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

وأشارت الهيئة إلى أن التوجيه الكريم يمثّل أهمية كبيرة في هذا الوقت، نظراً إلى دوره في التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص؛ حيث يُلزم ذلك الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، ومن ضمن ذلك منح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفق ضوابط يعدّها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.

من جهته، عدّ رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، أنّ توجيه المقام السامي يؤكّد حرص القيادة الرشيدة على إيلاء ملف المحتوى المحلي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولية المطلقة، لما يمثله من أهمية في تخفيف الأثر الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص، لا سيما على صعيدي تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في عدد من المنتجات الأساسية، إلى جانب خلق فرص وظيفية.

وأضاف: "نحن في تنسيقٍ دائم مع صندوق الاستثمارات العامة لتقديم الدعم في وضع الضوابط الخاصة بإلزام الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بالتنسيق مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وحيث تتكامل هذه الضوابط مع الآليات التي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، التي كانت الهيئة قد أسهمت في صياغتها وإطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق"، لافتاً النظر إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو زيادة الطلب على المصنعين ومقدّمي الخدمات المحليين، وتعزيز استدامة القطاع الصناعي المحلي والخدمات المرتبطة به.

وشدد "الشبل" على أن هذه المبادرة هي دعوة للقطاع الخاص وكبار المستثمرين على مستوى المملكة، لتعزيز ثقتهم في المحتوى المحلي، ومن ثم رفع نسبة الاستثمار في هذا الإطار، خاصةً أن صندوق الاستثمارات العامة، بما يمثّله من مكانة استثمارية موثوقة، هو راعٍ أساس لتفضيل المحتوى المحلي من خلال مبادرته لوضع الضوابط التي سيصدرها في هذا الإطار، وتوقّع أن تنعكس نتائج المبادرة بشكل مباشر في توفير فرص عمل للمواطنين من جهة، وتعزيز قدرات المملكة لتأمين مستلزماتها الحيوية محلياً من جهة أخرى.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:53 PM

"هيئة المحتوى المحلي" تشيد بالتوجيه السامي بتضمين متطلبات المحتوى المحلي بالشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51%

قالت: سيسهم بشكلٍ ملموس في تعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,744

أكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن توجيه المقام السامي بتسريع تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (649 / نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد) الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، سيسهم بشكلٍ ملموس في تعزيز المحتوى المحلي ودور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

وأشارت الهيئة إلى أن التوجيه الكريم يمثّل أهمية كبيرة في هذا الوقت، نظراً إلى دوره في التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص؛ حيث يُلزم ذلك الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، ومن ضمن ذلك منح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفق ضوابط يعدّها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.

من جهته، عدّ رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، أنّ توجيه المقام السامي يؤكّد حرص القيادة الرشيدة على إيلاء ملف المحتوى المحلي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولية المطلقة، لما يمثله من أهمية في تخفيف الأثر الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص، لا سيما على صعيدي تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في عدد من المنتجات الأساسية، إلى جانب خلق فرص وظيفية.

وأضاف: "نحن في تنسيقٍ دائم مع صندوق الاستثمارات العامة لتقديم الدعم في وضع الضوابط الخاصة بإلزام الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بالتنسيق مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وحيث تتكامل هذه الضوابط مع الآليات التي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، التي كانت الهيئة قد أسهمت في صياغتها وإطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق"، لافتاً النظر إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو زيادة الطلب على المصنعين ومقدّمي الخدمات المحليين، وتعزيز استدامة القطاع الصناعي المحلي والخدمات المرتبطة به.

وشدد "الشبل" على أن هذه المبادرة هي دعوة للقطاع الخاص وكبار المستثمرين على مستوى المملكة، لتعزيز ثقتهم في المحتوى المحلي، ومن ثم رفع نسبة الاستثمار في هذا الإطار، خاصةً أن صندوق الاستثمارات العامة، بما يمثّله من مكانة استثمارية موثوقة، هو راعٍ أساس لتفضيل المحتوى المحلي من خلال مبادرته لوضع الضوابط التي سيصدرها في هذا الإطار، وتوقّع أن تنعكس نتائج المبادرة بشكل مباشر في توفير فرص عمل للمواطنين من جهة، وتعزيز قدرات المملكة لتأمين مستلزماتها الحيوية محلياً من جهة أخرى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,629
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,175
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,329

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة