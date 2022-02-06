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إنشاء 7 حدائق بمساحة 52 ألف متر مربع في محافظة الخبر

لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى مستويات المرافق الترفيهية

تنفذ أمانة المنطقة الشرقية أعمال إنشاء 7 حدائق ومتنزّهات في عدد من أحياء محافظة الخبر؛ وذلك لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع.

وأوضحت الأمانة أن إجمالي مساحة الحدائق الجاري تنفيذها تتجاوز 52 ألف متر مربع، وذلك في أحياء الصدفة، والبحر، والصواري، والعزيزية، حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذها جميعاً العام الحالي، ليصل عدد الحدائق في الخبر إلى 93 منتزهاً وحديقة عامة، مشيرةً إلى هذه الحدائق ستسهم في زيادة نسبة المساحات الخضراء، واستقطاب السكان، وممارسة الأنشطة الصحية، وإيجاد متنفس صحي، وغيرها.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنشاء 7 حدائق بمساحة 52 ألف متر مربع في محافظة الخبر
سبق

تنفذ أمانة المنطقة الشرقية أعمال إنشاء 7 حدائق ومتنزّهات في عدد من أحياء محافظة الخبر؛ وذلك لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع.

وأوضحت الأمانة أن إجمالي مساحة الحدائق الجاري تنفيذها تتجاوز 52 ألف متر مربع، وذلك في أحياء الصدفة، والبحر، والصواري، والعزيزية، حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذها جميعاً العام الحالي، ليصل عدد الحدائق في الخبر إلى 93 منتزهاً وحديقة عامة، مشيرةً إلى هذه الحدائق ستسهم في زيادة نسبة المساحات الخضراء، واستقطاب السكان، وممارسة الأنشطة الصحية، وإيجاد متنفس صحي، وغيرها.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
03:22 PM

إنشاء 7 حدائق بمساحة 52 ألف متر مربع في محافظة الخبر

لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى مستويات المرافق الترفيهية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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تنفذ أمانة المنطقة الشرقية أعمال إنشاء 7 حدائق ومتنزّهات في عدد من أحياء محافظة الخبر؛ وذلك لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع.

وأوضحت الأمانة أن إجمالي مساحة الحدائق الجاري تنفيذها تتجاوز 52 ألف متر مربع، وذلك في أحياء الصدفة، والبحر، والصواري، والعزيزية، حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذها جميعاً العام الحالي، ليصل عدد الحدائق في الخبر إلى 93 منتزهاً وحديقة عامة، مشيرةً إلى هذه الحدائق ستسهم في زيادة نسبة المساحات الخضراء، واستقطاب السكان، وممارسة الأنشطة الصحية، وإيجاد متنفس صحي، وغيرها.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
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142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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