إنشاء 7 حدائق بمساحة 52 ألف متر مربع في محافظة الخبر

لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى مستويات المرافق الترفيهية

تنفذ أمانة المنطقة الشرقية أعمال إنشاء 7 حدائق ومتنزّهات في عدد من أحياء محافظة الخبر؛ وذلك لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع.

وأوضحت الأمانة أن إجمالي مساحة الحدائق الجاري تنفيذها تتجاوز 52 ألف متر مربع، وذلك في أحياء الصدفة، والبحر، والصواري، والعزيزية، حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذها جميعاً العام الحالي، ليصل عدد الحدائق في الخبر إلى 93 منتزهاً وحديقة عامة، مشيرةً إلى هذه الحدائق ستسهم في زيادة نسبة المساحات الخضراء، واستقطاب السكان، وممارسة الأنشطة الصحية، وإيجاد متنفس صحي، وغيرها.