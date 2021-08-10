"الاتحاد" ينجو من عقوبة خصم النقاط.. تعرف على السبب

نجت إدارة نادي الاتحاد من فرض عقوبة خصم النقاط على فريقها؛ بسبب مستحقات متأخرة على النادي.

وتلقت أندية :‫الاتحاد، والاتفاق، والقادسية، خطاباً عاجلاً من لجنة الانضباط، يفيد بأن أيام الاجازات بعيد الأضحى لا تحتسب من ضمن أيام مهلة تسديد المستحقات في قضية الاتحاد وخصم النقاط، وبالتالي فإن آخر مهلة للتسديد ستكون يوم 17/ 8/ 2021م.

وكانت إدارة الاتحاد قد أرسلت طلباً للجنة الانضباط⁩ بمنحها مهلة قانونية لسداد مستحقات الأندية الأخرى؛ بسبب الانقطاع في فترة عيد الأضحى.