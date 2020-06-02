بطلقة من سلاح شقيقه.. إصابة خطيرة لثلاثيني في بلجرشي

نُقل لمستشفى الأمير مشاري بن سعود

تحقق الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة، في حادثة إطلاق نار أُصيب فيها مواطن ثلاثيني من سلاح شقيقه.

وفي التفاصيل، فقد تلقى شاب في الرابعة والثلاثين من عمره طلقة نارية في منطقة الظهر قبل ظهر اليوم، من شقيقه الذي يصغره بسنتين، فيما نُقل المصاب لمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي في حالة خطِرة بالتنفس الصناعي.

" سبق" عرضت الاستفسار على متحدث شرطة الباحة العميد سعد صالح طراد، وبانتظار الإيضاح الذي سينشر حال وروده.