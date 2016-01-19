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المستشارة الألمانية ترفض عرض عمل في الأمم المتحدة بعد ترك منصبها

"غوتيريس" أرسله لها كتابياً

رفضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عرض عمل في الأمم المتحدة بعد ترك منصبها؛ بحسب ما ذكر مكتب "ميركل" اليوم "الأربعاء".

وأوضح المكتب في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن "ميركل" اتصلت بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته، وأخبرته أنها لن تقبل العرض.

من جهتها بينت مصادر في الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعا المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لرئاسة هيئة استشارية رفيعة المستوى بشأن المنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء.

وأضافت أن"غوتيريس" أرسل العرض إلى "ميركل" كتابيًا، لكن الأمم المتحدة تعتقد أن المستشارة السابقة من غير المرجح أن تقبل عرض العمل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المستشارة الألمانية ترفض عرض عمل في الأمم المتحدة بعد ترك منصبها
سبق

رفضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عرض عمل في الأمم المتحدة بعد ترك منصبها؛ بحسب ما ذكر مكتب "ميركل" اليوم "الأربعاء".

وأوضح المكتب في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن "ميركل" اتصلت بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته، وأخبرته أنها لن تقبل العرض.

من جهتها بينت مصادر في الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعا المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لرئاسة هيئة استشارية رفيعة المستوى بشأن المنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء.

وأضافت أن"غوتيريس" أرسل العرض إلى "ميركل" كتابيًا، لكن الأمم المتحدة تعتقد أن المستشارة السابقة من غير المرجح أن تقبل عرض العمل.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
04:41 PM

المستشارة الألمانية ترفض عرض عمل في الأمم المتحدة بعد ترك منصبها

"غوتيريس" أرسله لها كتابياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عرض عمل في الأمم المتحدة بعد ترك منصبها؛ بحسب ما ذكر مكتب "ميركل" اليوم "الأربعاء".

وأوضح المكتب في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن "ميركل" اتصلت بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته، وأخبرته أنها لن تقبل العرض.

من جهتها بينت مصادر في الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعا المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لرئاسة هيئة استشارية رفيعة المستوى بشأن المنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء.

وأضافت أن"غوتيريس" أرسل العرض إلى "ميركل" كتابيًا، لكن الأمم المتحدة تعتقد أن المستشارة السابقة من غير المرجح أن تقبل عرض العمل.

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