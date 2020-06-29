"الجبير" خلال مؤتمر مشترك مع هوك: #إيران ستصبح أكثر عدائية إذا رُفع عنها حظر التسلح

قال: إنها الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب عالمياً.. وتتعامل مع عصابات تروج المخدرات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير: إن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في دول العالم، كاشفاً أنها تتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم، ومبيناً أن الحوثيين شنّوا 1659 هجوماً على المدنيين في السعودية، موضحاً أن #إيران ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح؛ فهي تقدم أسلحة لمنظمات إرهابية كحزب الله والحوثيين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران براين هوك: استعرضنا مع براين هوك الأعمال الإجرامية لإيران في اليمن ونعمل مع الولايات المتحدة على منع توريد الأسلحة لإيران.

واستعرض "الجبير" و"هوك" عينات من الصواريخ الإيرانية التي أطلقها الحوثيون على الأعيان المدنية في #السعودية.