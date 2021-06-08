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سعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية

قالت: يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في حرارة الجسم

أكّدت #مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن النزلات المعوية لدى الأطفال يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما جميعها.

وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: ندعو لاتباع العادات الصحية السليمة؛ كغسل الأيدي باستمرار قبل وبعد تناول الطعام، وطلب استشارة أحد المتخصصين في الصحة المهنية حال إصابة الطفل.

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سعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية
سبق

أكّدت #مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن النزلات المعوية لدى الأطفال يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما جميعها.

وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: ندعو لاتباع العادات الصحية السليمة؛ كغسل الأيدي باستمرار قبل وبعد تناول الطعام، وطلب استشارة أحد المتخصصين في الصحة المهنية حال إصابة الطفل.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
11:23 AM

سعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية

قالت: يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في حرارة الجسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت #مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن النزلات المعوية لدى الأطفال يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما جميعها.

وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: ندعو لاتباع العادات الصحية السليمة؛ كغسل الأيدي باستمرار قبل وبعد تناول الطعام، وطلب استشارة أحد المتخصصين في الصحة المهنية حال إصابة الطفل.

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