سعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية
قالت: يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في حرارة الجسم
أكّدت #مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن النزلات المعوية لدى الأطفال يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما جميعها.
وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: ندعو لاتباع العادات الصحية السليمة؛ كغسل الأيدي باستمرار قبل وبعد تناول الطعام، وطلب استشارة أحد المتخصصين في الصحة المهنية حال إصابة الطفل.
سعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-08
أكّدت #مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن النزلات المعوية لدى الأطفال يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما جميعها.
وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: ندعو لاتباع العادات الصحية السليمة؛ كغسل الأيدي باستمرار قبل وبعد تناول الطعام، وطلب استشارة أحد المتخصصين في الصحة المهنية حال إصابة الطفل.
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
11:23 AM
سعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية
قالت: يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في حرارة الجسم
أكّدت #مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن النزلات المعوية لدى الأطفال يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما جميعها.
وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: ندعو لاتباع العادات الصحية السليمة؛ كغسل الأيدي باستمرار قبل وبعد تناول الطعام، وطلب استشارة أحد المتخصصين في الصحة المهنية حال إصابة الطفل.