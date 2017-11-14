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"مُساند": تكلفة استقدام العاملات المنزليات من أوغندا 7 آلاف ريال

نسبة المتعلمات بينهن تبلغ 87%.. و65% منهنّ لهن خبرات سابقة

كشف برنامج "مُساند" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تكاليف استقدام العاملات المنزليات من دولة أوغنداً تبدأ من سبعة آلاف ريال، وذلك خلال مُدد زمنية قصيرة.
وقال "مساند": هناك العديد من مكاتب الاستقدام المرخصة والموثوقة التي تقدم خدماتها للعملاء من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأضاف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بحسب السير الذاتية للعاملات المنزليات المتوفرة في البوابة الإلكترونية لـ"مُساند" فإن نسبة المتعلمات من بين العاملات المنزليات القادمات من أوغندا تصل إلى نحو 87%، فيما تتمتع 65% من العاملات بخبرة في ممارسة هذه المهنة داخل دولتها، و5% منهن خارج أوغندا.
وأردف: الأجر الشهري للعاملات المنزليات 800 ريال، واللغة الإنجليزية هي اللغة المعتمدة في تلك الدولة.

يذكر أن برنامج مُساند يتيح، من خلال بوابته الإلكترونية، العديد من الخدمات التي تمكن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني، كما تتيح البوابة الإلكترونية معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة التي تُقدم العديد من العروض لعملائها.

ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.musaned.com.sa/ar

مُساند وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مُساند": تكلفة استقدام العاملات المنزليات من أوغندا 7 آلاف ريال
سبق

كشف برنامج "مُساند" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تكاليف استقدام العاملات المنزليات من دولة أوغنداً تبدأ من سبعة آلاف ريال، وذلك خلال مُدد زمنية قصيرة.
وقال "مساند": هناك العديد من مكاتب الاستقدام المرخصة والموثوقة التي تقدم خدماتها للعملاء من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأضاف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بحسب السير الذاتية للعاملات المنزليات المتوفرة في البوابة الإلكترونية لـ"مُساند" فإن نسبة المتعلمات من بين العاملات المنزليات القادمات من أوغندا تصل إلى نحو 87%، فيما تتمتع 65% من العاملات بخبرة في ممارسة هذه المهنة داخل دولتها، و5% منهن خارج أوغندا.
وأردف: الأجر الشهري للعاملات المنزليات 800 ريال، واللغة الإنجليزية هي اللغة المعتمدة في تلك الدولة.

يذكر أن برنامج مُساند يتيح، من خلال بوابته الإلكترونية، العديد من الخدمات التي تمكن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني، كما تتيح البوابة الإلكترونية معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة التي تُقدم العديد من العروض لعملائها.

ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.musaned.com.sa/ar

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
04:54 PM

"مُساند": تكلفة استقدام العاملات المنزليات من أوغندا 7 آلاف ريال

نسبة المتعلمات بينهن تبلغ 87%.. و65% منهنّ لهن خبرات سابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف برنامج "مُساند" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تكاليف استقدام العاملات المنزليات من دولة أوغنداً تبدأ من سبعة آلاف ريال، وذلك خلال مُدد زمنية قصيرة.
وقال "مساند": هناك العديد من مكاتب الاستقدام المرخصة والموثوقة التي تقدم خدماتها للعملاء من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأضاف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بحسب السير الذاتية للعاملات المنزليات المتوفرة في البوابة الإلكترونية لـ"مُساند" فإن نسبة المتعلمات من بين العاملات المنزليات القادمات من أوغندا تصل إلى نحو 87%، فيما تتمتع 65% من العاملات بخبرة في ممارسة هذه المهنة داخل دولتها، و5% منهن خارج أوغندا.
وأردف: الأجر الشهري للعاملات المنزليات 800 ريال، واللغة الإنجليزية هي اللغة المعتمدة في تلك الدولة.

يذكر أن برنامج مُساند يتيح، من خلال بوابته الإلكترونية، العديد من الخدمات التي تمكن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني، كما تتيح البوابة الإلكترونية معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة التي تُقدم العديد من العروض لعملائها.

ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.musaned.com.sa/ar

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