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ثانوية السليمي تلزم طلابها ببصمة الحضور

وتدشن كاميرات مراقبة

ألزمت ثانوية السليمي 140 كلم جنوب حائل، طلابها اليوم بالبصمة لإثبات حضورهم.

كان مدير مكتب التعليم في محافظة السليمي، الدكتور ضيف الله بن مساعد المرواني، دشن اليوم بالمدرسة وبحضور قائدها صالح حمّاد الحربي، ومنسوبي المدرسة، بصمة حضور الطلاب، وتدشين كاميرات المراقبة داخل مرافق المدرسة المختلفة.

كرّم "المرواني" طلاب المدرسة المتميزين العام الماضي، والحاصلين على شهادات تقدير ودعم مالي من برنامج "تكافل".

وثمّن قائد ثانوية السليمي، للمرواني، تدشينه البصمة وكاميرات المراقبة.

وقدّم شكره له نيابة عن منسوبي المدرسة من معلمين وطلاب، على حرصه الدائم على متابعة احتياجات المدرسة، وتلبية كل ما ينعكس بالفائدة على المعلم أو الطالب بالمدرسة.

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ثانوية السليمي تلزم طلابها ببصمة الحضور
سبق

ألزمت ثانوية السليمي 140 كلم جنوب حائل، طلابها اليوم بالبصمة لإثبات حضورهم.

كان مدير مكتب التعليم في محافظة السليمي، الدكتور ضيف الله بن مساعد المرواني، دشن اليوم بالمدرسة وبحضور قائدها صالح حمّاد الحربي، ومنسوبي المدرسة، بصمة حضور الطلاب، وتدشين كاميرات المراقبة داخل مرافق المدرسة المختلفة.

كرّم "المرواني" طلاب المدرسة المتميزين العام الماضي، والحاصلين على شهادات تقدير ودعم مالي من برنامج "تكافل".

وثمّن قائد ثانوية السليمي، للمرواني، تدشينه البصمة وكاميرات المراقبة.

وقدّم شكره له نيابة عن منسوبي المدرسة من معلمين وطلاب، على حرصه الدائم على متابعة احتياجات المدرسة، وتلبية كل ما ينعكس بالفائدة على المعلم أو الطالب بالمدرسة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:19 PM

ثانوية السليمي تلزم طلابها ببصمة الحضور

وتدشن كاميرات مراقبة

A A A
خالد السليمي - حائل
29
9,347

ألزمت ثانوية السليمي 140 كلم جنوب حائل، طلابها اليوم بالبصمة لإثبات حضورهم.

كان مدير مكتب التعليم في محافظة السليمي، الدكتور ضيف الله بن مساعد المرواني، دشن اليوم بالمدرسة وبحضور قائدها صالح حمّاد الحربي، ومنسوبي المدرسة، بصمة حضور الطلاب، وتدشين كاميرات المراقبة داخل مرافق المدرسة المختلفة.

كرّم "المرواني" طلاب المدرسة المتميزين العام الماضي، والحاصلين على شهادات تقدير ودعم مالي من برنامج "تكافل".

وثمّن قائد ثانوية السليمي، للمرواني، تدشينه البصمة وكاميرات المراقبة.

وقدّم شكره له نيابة عن منسوبي المدرسة من معلمين وطلاب، على حرصه الدائم على متابعة احتياجات المدرسة، وتلبية كل ما ينعكس بالفائدة على المعلم أو الطالب بالمدرسة.

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