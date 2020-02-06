النصر يسعى لمطاردة الهلال .. والأهلي يستضيف الاتفاق

في ثاني أيام الجولة 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تتواصل مساء اليوم منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: حيث يستضيف النصر فريق الفتح في الرياض وفي اللقاء الآخر يستضيف الأهلي فريق الاتفاق في مكة المكرمة.

النصر-الفتح

يسعى فريق النصر صاحب الوصافة في الدوري حتى الآن في استغلال عاملي الأرض والجمهور في كسب النقاط الثلاث خصوصًا أن الفريق يبتعد عن المتصدر الهلال بفارق 4 نقاط بعد فوزه على الرائد ضمن الجولة نفسها.

الفتح طامع وبقوة في كسب النقاط الثلاث للهروب من مؤخرة الترتيب، حيث يحتل الفريق حاليًا المرتبة الأخيرة في الدوري بـ10نقاط فقط.

الأهلي-الاتفاق

يكاد يكون الأهلي الأكثر حرصًا على كسب نقاط المباراة الثلاث لتقليص الفارق النقطي والبالغ 8 نقاط مع المتصدر الهلال، ويحتل الأهلي حاليًا الترتيب الثالث بـ30 نقطة.

أما ضيفه الاتفاق فبات يقدم مستويات غير مرضية لجمهوره مكنته من التمركز في الترتيب 11 في الدوري برصيد 20 نقطة.