"قطع رأس الأفعى".. مقتل 400 حوثي من بينهم قيادات وخبراء إيرانيون ولبنانيون

إفشال هجمات للميليشيا في 3 مناطق.. و"التحالف" يدمر 4 أطقم

قُتل وأصيب نحو 400 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بالإضافة لخبراء إيرانيين ولبنانيين خلال اليومين الماضيين، في مواجهات ضارية مع قوات الجيش الوطني تعد هي الأعنف منذ انطلاق عملية قطع رأس الأفعى في جبهة مران جنوبي غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري في اللواء الثالث عروبة في الجيش الوطني اليمني اليوم (الاثنين)، أن الميليشيا شنت خلال اليومين الماضيين، خمس هجمات مستميتة، لاستعادة مواقع إستراتيجية كانت قد خسرتها خلال معارك سابقة مع أبطال الجيش الوطني.

وأضاف المصدر أن قوات اللواء الثالث عروبة، بإسناد من مقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، أفشلت كل تلك الهجمات التي حشدت لها الميليشيا من عناصرها في رازح، ومران، وغافرة، بالإضافة إلى مقاتلين من ذمار وبني مطر، وكبدتها نحو 400 قتيل وجريح.

ولفت إلى أن من بين قتلى الميليشيا قيادات ميدانية أبرزهم المدعو أحمد إسماعيل سفيان قائد ما تسمى "كتيبة بدر"، والمدعو علي محمد شيخ قائد ما تسمى "كتيبة مران"، مشيرًا إلى أن جثثًا أكثر من 50 عنصرًا منهم وصلت إلى مديرية رازح و35 جثة إلى غافرة.

وأكد المصدر أن عددًا من الخبراء الإيرانيين واللبنانيين قتلوا خلال تلك المعارك، وأن جثثهم نقلت مع جثث قيادات الميليشيا إلى مستشفى شعارة في منطقة النظير بمديرية رازح بعد إخلائها من المرضى ووضع حراسة خاصة عليها.

وبيّن أن مقاتلات التحالف العربي دمرت أربعة أطقم تابعة للميليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهة ذاتها.