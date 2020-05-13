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الشرقية.. القبض على شخصين تهجَّما على آخر داخل مركبته وحاولا إنزاله منها بالسلاح الأبيض

متحدث الشرطة: جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخصين تهجَّما على آخر داخل مركبته، وحاولا إنزاله منها بإشهار سلاح أبيض عليه.

وتفصيلًا: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص داخل مركبته يوثّق تهجم شخصين عليه، ومحاولتهما إنزالَه من مركبته وإشهار أحدهما سلاحًا أبيضَ عليه؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع من عمرهما)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية

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الشرقية.. القبض على شخصين تهجَّما على آخر داخل مركبته وحاولا إنزاله منها بالسلاح الأبيض
سبق

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخصين تهجَّما على آخر داخل مركبته، وحاولا إنزاله منها بإشهار سلاح أبيض عليه.

وتفصيلًا: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص داخل مركبته يوثّق تهجم شخصين عليه، ومحاولتهما إنزالَه من مركبته وإشهار أحدهما سلاحًا أبيضَ عليه؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع من عمرهما)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
07:27 PM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:01 PM

الشرقية.. القبض على شخصين تهجَّما على آخر داخل مركبته وحاولا إنزاله منها بالسلاح الأبيض

متحدث الشرطة: جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
8
6,524

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخصين تهجَّما على آخر داخل مركبته، وحاولا إنزاله منها بإشهار سلاح أبيض عليه.

وتفصيلًا: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص داخل مركبته يوثّق تهجم شخصين عليه، ومحاولتهما إنزالَه من مركبته وإشهار أحدهما سلاحًا أبيضَ عليه؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع من عمرهما)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

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