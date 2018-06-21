"أمم إفريقيا": "الفراعنة" يبدأ الطريق بمواجهة "زيمبابوي"

تنطلق اليوم في مصر وحتى 19 يوليو المقبل

تنطلق اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

يواجه المنتخب المصري في مباراة الافتتاح نظيره الزيمبابوي اليوم على ملعب القاهرة الدولي، في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الرياض.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو.

يعد المنتخب المصري صاحب أرقام قياسية مميزة على مستوى القارة فهو الأكثر حصولاً على اللقب بنحو 7 ألقاب في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، كما أنه المنتخب الأكثر مشاركة في النهائيات بـ 24 مرة، والأكثر وصولاً إلى المباراة النهائية بـ 9 مرات.