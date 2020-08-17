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فيديو حَبَس الأنفاس.. مواطن يقفز على ظهر حوت في بحر ينبع ويسبح به!

شجاعة مثيرة للإعجاب شهد عليها بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر فيه أحد المواطنين يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتي أو قرش البهلوان بشجاعة مثيرة للإعجاب داخل البحر.

ويظهر في المقطع، أن أحد المواطنين يُدعي أبوديع كان برفقة بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب، وكانت هناك بعض الحيتان تسبح بجوار القارب وقفز على أحد هذه الحيتان وسبَح في عرض البحر برفقة الحوت.

ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو حَبَس الأنفاس.. مواطن يقفز على ظهر حوت في بحر ينبع ويسبح به!
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر فيه أحد المواطنين يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتي أو قرش البهلوان بشجاعة مثيرة للإعجاب داخل البحر.

ويظهر في المقطع، أن أحد المواطنين يُدعي أبوديع كان برفقة بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب، وكانت هناك بعض الحيتان تسبح بجوار القارب وقفز على أحد هذه الحيتان وسبَح في عرض البحر برفقة الحوت.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
10:16 AM

فيديو حَبَس الأنفاس.. مواطن يقفز على ظهر حوت في بحر ينبع ويسبح به!

شجاعة مثيرة للإعجاب شهد عليها بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
4
5,149

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر فيه أحد المواطنين يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتي أو قرش البهلوان بشجاعة مثيرة للإعجاب داخل البحر.

ويظهر في المقطع، أن أحد المواطنين يُدعي أبوديع كان برفقة بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب، وكانت هناك بعض الحيتان تسبح بجوار القارب وقفز على أحد هذه الحيتان وسبَح في عرض البحر برفقة الحوت.

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