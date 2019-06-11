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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

"كورونا" يُدخل 45 مصابًا إلى "العناية" في 24 ساعة

"الصحة" تعلن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بالفيروس

دخل 45 مصابًا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.

‏‫وأعلنت الصحة هذا اليوم، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كورونا" يُدخل 45 مصابًا إلى "العناية" في 24 ساعة
سبق

دخل 45 مصابًا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.

‏‫وأعلنت الصحة هذا اليوم، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة جديدة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
05:09 PM

"كورونا" يُدخل 45 مصابًا إلى "العناية" في 24 ساعة

"الصحة" تعلن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بالفيروس

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
3,595

دخل 45 مصابًا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.

‏‫وأعلنت الصحة هذا اليوم، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة جديدة.

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