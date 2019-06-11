‏‫وأعلنت الصحة هذا اليوم، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة جديدة.

دخل 45 مصابًا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.

"كورونا" يُدخل 45 مصابًا إلى "العناية" في 24 ساعة محمد المواسي سبق 2020-06-11 دخل 45 مصابًا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية. ‏‫وأعلنت الصحة هذا اليوم، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة جديدة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 05:09 PM

"كورونا" يُدخل 45 مصابًا إلى "العناية" في 24 ساعة "الصحة" تعلن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بالفيروس





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دخل 45 مصابًا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.

‏‫وأعلنت الصحة هذا اليوم، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة جديدة.