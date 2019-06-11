"كورونا" يُدخل 45 مصابًا إلى "العناية" في 24 ساعة

دخل 45 مصابًا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت الصحة هذا اليوم، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة جديدة.
دخل 45 مصابًا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت الصحة هذا اليوم، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة جديدة.فيروس كورونا الجديد
دخل 45 مصابًا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت الصحة هذا اليوم، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة جديدة.
دخل 45 مصابًا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت الصحة هذا اليوم، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة جديدة.