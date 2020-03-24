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متحدثة "التعليم": الاختبارات في موعدها برمضان ما لم يستجد شيء

قالت: ستستمر الدراسة حتى هذا التاريخ.. وأي جديد سيُعلَن

أفادت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، بأن الاختبارات في موعدها المقرر في رمضان وفق التقويم الدراسي، ما لم يستجد شيء آخر.

وقالت "الشهري" في برنامج "ياهلا: "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير، ونحن نسير وفق الأمر بأن تكون الاختبارات برمضان، والوزارة تعمل على هذا التقويم، وستستمر الدراسة حتى هذا التاريخ، وأي جديد سيعلن عنه".

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متحدثة "التعليم": الاختبارات في موعدها برمضان ما لم يستجد شيء
سبق

أفادت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، بأن الاختبارات في موعدها المقرر في رمضان وفق التقويم الدراسي، ما لم يستجد شيء آخر.

وقالت "الشهري" في برنامج "ياهلا: "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير، ونحن نسير وفق الأمر بأن تكون الاختبارات برمضان، والوزارة تعمل على هذا التقويم، وستستمر الدراسة حتى هذا التاريخ، وأي جديد سيعلن عنه".

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:45 PM

متحدثة "التعليم": الاختبارات في موعدها برمضان ما لم يستجد شيء

قالت: ستستمر الدراسة حتى هذا التاريخ.. وأي جديد سيُعلَن

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بدر العتيبي - الرياض
0
5,866

أفادت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، بأن الاختبارات في موعدها المقرر في رمضان وفق التقويم الدراسي، ما لم يستجد شيء آخر.

وقالت "الشهري" في برنامج "ياهلا: "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير، ونحن نسير وفق الأمر بأن تكون الاختبارات برمضان، والوزارة تعمل على هذا التقويم، وستستمر الدراسة حتى هذا التاريخ، وأي جديد سيعلن عنه".

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