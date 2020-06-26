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"الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577

باكستان تسجل 2775 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 3962 حالة

سجلت باكستان 2775 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 195745 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجلت 59 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3962 حالة وفاة.

وأضاف أن 82168 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2765 حالة في وضع حرج.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان تسجل 2775 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت باكستان 2775 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 195745 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجلت 59 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3962 حالة وفاة.

وأضاف أن 82168 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2765 حالة في وضع حرج.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
04:19 PM

باكستان تسجل 2775 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 3962 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان 2775 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 195745 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجلت 59 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3962 حالة وفاة.

وأضاف أن 82168 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2765 حالة في وضع حرج.

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