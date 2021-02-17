أمير الباحة يرأس اجتماع بدء أعمال الاستراتيجية العمرانية للمنطقة

بتنفيذ وزاري وتحالف مكاتب دولية متخصصة

ترأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اجتماع مناقشة أعمال الاستراتيجية العمرانية لمنطقة الباحة 2030، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن المهندس حسين بن سعود السديري، وعدد من المختصين بالوزارة.

يأتي ذلك بهدف ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها، والتي تشمل 3 ملامح مدتها 30 شهراً بتكلفة 22 مليون ريال.

وتشمل الاستراتيجية وضع رؤية عمرانية حضارية وتحديد الفجوات في التنمية، وكيفية استثمار الميز النسبية في المنطقة بما يعزز فرص العيش وجودة الحياة وتحقيق الاستدامة؛ حيث يتم إعداد الاستراتيجية من قبل تحالف مكاتب دولية بقيادة مكتب استشاري عالمي متضامن مع خمسة مكاتب عالمية متخصصة، وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووجه أمير المنطقة خلال الاجتماع شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تبنّي الوزارة لهذا المشروع، مؤكداً حرصه على أن تكون الاستراتيجية شاملة للمنطقة وتحقق المواءمة بين جميع القطاعات، مع حرصه على أن لا تتم الأعمال التنفيذية إلا بعد تواجد كامل الفريق داخل منطقة الباحة، مع ضرورة الحفاظ على هوية الباحة الزراعية والسياحية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .