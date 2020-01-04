النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تستّر وغش تجاري.. ضبط 735 كجم من الأسماك الفاسدة بالشرقية

ضمن حملة على الأسواق بمشاركة جهات عدة.. و"المطيري": مستمرة

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من المخالفات، تتمثل في أسماك مجهولة المصدر وأسماك وروبيان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين، وذلك خلال حملةٍ قامت بها على أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية.

وقال مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: "الحملة نُفّذت بالتعاون مع كلٍّ من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ووزارة التجارة، وبلدية وسط الدمام، والقطيف، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرطة القطيف".

وأضاف: "تم إتلاف 280 كجم من الروبيان، و231 كجم من البلطي، إضافة إلى 104 كجم فيليه، و120 كجم من السمك".

وأكد "المطيري" أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة على أسواق المنطقة الشرقية خاصة وجميع أسواق المملكة عامة، داعياً المستثمرين في تجارة الأسماك إلى التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تستّر وغش تجاري.. ضبط 735 كجم من الأسماك الفاسدة بالشرقية
سبق

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من المخالفات، تتمثل في أسماك مجهولة المصدر وأسماك وروبيان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين، وذلك خلال حملةٍ قامت بها على أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية.

وقال مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: "الحملة نُفّذت بالتعاون مع كلٍّ من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ووزارة التجارة، وبلدية وسط الدمام، والقطيف، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرطة القطيف".

وأضاف: "تم إتلاف 280 كجم من الروبيان، و231 كجم من البلطي، إضافة إلى 104 كجم فيليه، و120 كجم من السمك".

وأكد "المطيري" أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة على أسواق المنطقة الشرقية خاصة وجميع أسواق المملكة عامة، داعياً المستثمرين في تجارة الأسماك إلى التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
03:43 PM

تستّر وغش تجاري.. ضبط 735 كجم من الأسماك الفاسدة بالشرقية

ضمن حملة على الأسواق بمشاركة جهات عدة.. و"المطيري": مستمرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,637

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من المخالفات، تتمثل في أسماك مجهولة المصدر وأسماك وروبيان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين، وذلك خلال حملةٍ قامت بها على أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية.

وقال مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: "الحملة نُفّذت بالتعاون مع كلٍّ من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ووزارة التجارة، وبلدية وسط الدمام، والقطيف، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرطة القطيف".

وأضاف: "تم إتلاف 280 كجم من الروبيان، و231 كجم من البلطي، إضافة إلى 104 كجم فيليه، و120 كجم من السمك".

وأكد "المطيري" أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة على أسواق المنطقة الشرقية خاصة وجميع أسواق المملكة عامة، داعياً المستثمرين في تجارة الأسماك إلى التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,289
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,692
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,094
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,632

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة