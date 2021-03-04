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أمانة جدة تغلق 191 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية من كورونا

خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة 191 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4524 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 271 مخالفة.


وأكدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

أمانة محافظة جدة

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أمانة جدة تغلق 191 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية من كورونا
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة 191 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4524 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 271 مخالفة.


وأكدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:59 PM

أمانة جدة تغلق 191 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية من كورونا

خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة 191 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4524 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 271 مخالفة.


وأكدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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