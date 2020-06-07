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مركز التواصل والمعرفة المالية يقيم لقاء افتراضيًّا لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية

في إطار جهوده لتعزيز الشراكات المعرفية، وتسليط الضوء على المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)، يعقد مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية اللقاء الافتراضي الثاني بعنوان "تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة"، وذلك يوم الاثنين 16 شوال 1441هـ، الموافق 08 يونيو 2020م، بمشاركة عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وسيشارك في اللقاء الأستاذ عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات، والدكتور فهد الدوسري وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، والأستاذ أيمن أفغاني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، والأستاذ محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة أكوا باور، والمهندس عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية. ويدير اللقاء الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.

وسيناقش اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه المالية العامة والاقتصاد السعودي من تداعيات أزمة فيروس كورونا (COVID-19)، وقدرة اقتصاد السعودية على التعامل مع الجائحة، وخطة عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيًّا، والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة، إضافة لأثر المبادرات الحكومية في التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين، ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز القطاع المصرفي، وضمان توفر السيولة لرفع كفاءة القطاع المالي، بما يخدم القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار تحقيق أهداف مركز التواصل والمعرفة المالية لتعزيز الشراكات بين صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والمختصين في القطاع المالي والاقتصاد؛ وذلك لنشر المعرفة، وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة. كما يعمل المركز على متابعة المستجدات كافة في الإطارَين المالي والاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء ضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز، مثل إصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، التي تستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي هذا الوباء، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، إضافة إلى أهم الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن الفيروس، والتطورات الاقتصادية محليًّا ودوليًّا.


فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز التواصل والمعرفة المالية يقيم لقاء افتراضيًّا لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية
سبق

في إطار جهوده لتعزيز الشراكات المعرفية، وتسليط الضوء على المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)، يعقد مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية اللقاء الافتراضي الثاني بعنوان "تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة"، وذلك يوم الاثنين 16 شوال 1441هـ، الموافق 08 يونيو 2020م، بمشاركة عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وسيشارك في اللقاء الأستاذ عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات، والدكتور فهد الدوسري وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، والأستاذ أيمن أفغاني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، والأستاذ محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة أكوا باور، والمهندس عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية. ويدير اللقاء الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.

وسيناقش اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه المالية العامة والاقتصاد السعودي من تداعيات أزمة فيروس كورونا (COVID-19)، وقدرة اقتصاد السعودية على التعامل مع الجائحة، وخطة عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيًّا، والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة، إضافة لأثر المبادرات الحكومية في التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين، ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز القطاع المصرفي، وضمان توفر السيولة لرفع كفاءة القطاع المالي، بما يخدم القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار تحقيق أهداف مركز التواصل والمعرفة المالية لتعزيز الشراكات بين صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والمختصين في القطاع المالي والاقتصاد؛ وذلك لنشر المعرفة، وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة. كما يعمل المركز على متابعة المستجدات كافة في الإطارَين المالي والاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء ضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز، مثل إصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، التي تستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي هذا الوباء، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، إضافة إلى أهم الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن الفيروس، والتطورات الاقتصادية محليًّا ودوليًّا.


07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:51 PM

مركز التواصل والمعرفة المالية يقيم لقاء افتراضيًّا لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار جهوده لتعزيز الشراكات المعرفية، وتسليط الضوء على المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)، يعقد مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية اللقاء الافتراضي الثاني بعنوان "تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة"، وذلك يوم الاثنين 16 شوال 1441هـ، الموافق 08 يونيو 2020م، بمشاركة عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وسيشارك في اللقاء الأستاذ عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات، والدكتور فهد الدوسري وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، والأستاذ أيمن أفغاني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، والأستاذ محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة أكوا باور، والمهندس عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية. ويدير اللقاء الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.

وسيناقش اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه المالية العامة والاقتصاد السعودي من تداعيات أزمة فيروس كورونا (COVID-19)، وقدرة اقتصاد السعودية على التعامل مع الجائحة، وخطة عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيًّا، والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة، إضافة لأثر المبادرات الحكومية في التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين، ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز القطاع المصرفي، وضمان توفر السيولة لرفع كفاءة القطاع المالي، بما يخدم القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار تحقيق أهداف مركز التواصل والمعرفة المالية لتعزيز الشراكات بين صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والمختصين في القطاع المالي والاقتصاد؛ وذلك لنشر المعرفة، وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة. كما يعمل المركز على متابعة المستجدات كافة في الإطارَين المالي والاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء ضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز، مثل إصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، التي تستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي هذا الوباء، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، إضافة إلى أهم الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن الفيروس، والتطورات الاقتصادية محليًّا ودوليًّا.


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