النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي ينقذ مصابًا تعرض لجرح رئوي

تماثل للشفاء التام وخرج بحالة جيدة

تمكن فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي، من إنقاذ حياة مصاب بجرح عميق في الفص الأسفل من الرئة، بعد تدخل جراحي عاجل.

وتابع الفريق حالة المصاب خلال فترة التنويم كاملة، لمدة عشرة أيام، إلى أن تماثل للشفاء التام، وخرج من المستشفى بحالة صحية جيدة.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها عشرة مراكز طبية متخصصة: "مركز للقلب، وثلاثة للسكري، وثلاثة للكلى، وثلاثة للأسنان"، و11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة: المخ والأعصاب، والقلب، والبدانة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي ينقذ مصابًا تعرض لجرح رئوي
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي، من إنقاذ حياة مصاب بجرح عميق في الفص الأسفل من الرئة، بعد تدخل جراحي عاجل.

وتابع الفريق حالة المصاب خلال فترة التنويم كاملة، لمدة عشرة أيام، إلى أن تماثل للشفاء التام، وخرج من المستشفى بحالة صحية جيدة.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها عشرة مراكز طبية متخصصة: "مركز للقلب، وثلاثة للسكري، وثلاثة للكلى، وثلاثة للأسنان"، و11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة: المخ والأعصاب، والقلب، والبدانة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
04:52 PM

فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي ينقذ مصابًا تعرض لجرح رئوي

تماثل للشفاء التام وخرج بحالة جيدة

A A A
بندر الدغمي - عرعر
0
212

تمكن فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي، من إنقاذ حياة مصاب بجرح عميق في الفص الأسفل من الرئة، بعد تدخل جراحي عاجل.

وتابع الفريق حالة المصاب خلال فترة التنويم كاملة، لمدة عشرة أيام، إلى أن تماثل للشفاء التام، وخرج من المستشفى بحالة صحية جيدة.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها عشرة مراكز طبية متخصصة: "مركز للقلب، وثلاثة للسكري، وثلاثة للكلى، وثلاثة للأسنان"، و11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة: المخ والأعصاب، والقلب، والبدانة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,567
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,265
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,549
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,461

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة