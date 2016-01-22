فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي ينقذ مصابًا تعرض لجرح رئوي

تماثل للشفاء التام وخرج بحالة جيدة

تمكن فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي، من إنقاذ حياة مصاب بجرح عميق في الفص الأسفل من الرئة، بعد تدخل جراحي عاجل.

وتابع الفريق حالة المصاب خلال فترة التنويم كاملة، لمدة عشرة أيام، إلى أن تماثل للشفاء التام، وخرج من المستشفى بحالة صحية جيدة.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها عشرة مراكز طبية متخصصة: "مركز للقلب، وثلاثة للسكري، وثلاثة للكلى، وثلاثة للأسنان"، و11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة: المخ والأعصاب، والقلب، والبدانة.