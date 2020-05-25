النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 1051

عدد حالات المتعافين 917 والمتوفين ثابتة عند 48 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1051 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الإصابات الجديدة المكتشفة تمت إثر إجراء 167 تحليلاً مخبريًا ، لافتًا النظر إلى أن عدد حالات المتعافين بلغ 917 حالة، في حين أن عدد حالات المتوفين بقي على ثبات وهو 48 وفاة.

وأضاف البيان أن محافظة تونس بها العدد الأكبر من المصابين بـ233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ100 إصابة.

تونس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 1051
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1051 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الإصابات الجديدة المكتشفة تمت إثر إجراء 167 تحليلاً مخبريًا ، لافتًا النظر إلى أن عدد حالات المتعافين بلغ 917 حالة، في حين أن عدد حالات المتوفين بقي على ثبات وهو 48 وفاة.

وأضاف البيان أن محافظة تونس بها العدد الأكبر من المصابين بـ233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ100 إصابة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
08:22 AM

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 1051

عدد حالات المتعافين 917 والمتوفين ثابتة عند 48 وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
282

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1051 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الإصابات الجديدة المكتشفة تمت إثر إجراء 167 تحليلاً مخبريًا ، لافتًا النظر إلى أن عدد حالات المتعافين بلغ 917 حالة، في حين أن عدد حالات المتوفين بقي على ثبات وهو 48 وفاة.

وأضاف البيان أن محافظة تونس بها العدد الأكبر من المصابين بـ233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ100 إصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,736
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,797
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,577

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة