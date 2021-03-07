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بالفيديو.. مقتل 20 شخصاً في سلسلة انفجارات بمدينة باتا بغينيا الاستوائية

قناة محلية بثت لقطات لأشخاص يسحبون جثثاً من تحت أكوام الأنقاض

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم في سلسلة انفجارات وقعت بمدينة باتا في غينيا الاستوائية، اليوم الأحد، حسبما أخبرت قناة تلفزيون (تي.في.جي.إي) المحلية.

وتفصيلاً، نقلت وكالة "رويترز" عن سكان ووسائل إعلام محلية أن أربعة انفجارات ضخمة هزت قاعدة عسكرية بمدينة باتا ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وبثت قناة (تي.في.جي.إي) لقطات لمجموعة من الناس يسحبون جثثاً من تحت أكوام الأنقاض، كما دعت القناة المشاهدين للتبرع بالدم، قائلة إن المستشفيات مكتظة بالمصابين، حسب روسيا اليوم.

وتحركت شاحنات صغيرة تقل ناجين ومعظمهم من الأطفال إلى أمام مستشفى محلي حيث ظهر في بعض اللقطات المصورة بعض الضحايا وهم على الأرض، فيما لم يتضح بعد سبب الانفجارات.

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بالفيديو.. مقتل 20 شخصاً في سلسلة انفجارات بمدينة باتا بغينيا الاستوائية
سبق

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم في سلسلة انفجارات وقعت بمدينة باتا في غينيا الاستوائية، اليوم الأحد، حسبما أخبرت قناة تلفزيون (تي.في.جي.إي) المحلية.

وتفصيلاً، نقلت وكالة "رويترز" عن سكان ووسائل إعلام محلية أن أربعة انفجارات ضخمة هزت قاعدة عسكرية بمدينة باتا ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وبثت قناة (تي.في.جي.إي) لقطات لمجموعة من الناس يسحبون جثثاً من تحت أكوام الأنقاض، كما دعت القناة المشاهدين للتبرع بالدم، قائلة إن المستشفيات مكتظة بالمصابين، حسب روسيا اليوم.

وتحركت شاحنات صغيرة تقل ناجين ومعظمهم من الأطفال إلى أمام مستشفى محلي حيث ظهر في بعض اللقطات المصورة بعض الضحايا وهم على الأرض، فيما لم يتضح بعد سبب الانفجارات.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
11:22 PM

بالفيديو.. مقتل 20 شخصاً في سلسلة انفجارات بمدينة باتا بغينيا الاستوائية

قناة محلية بثت لقطات لأشخاص يسحبون جثثاً من تحت أكوام الأنقاض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم في سلسلة انفجارات وقعت بمدينة باتا في غينيا الاستوائية، اليوم الأحد، حسبما أخبرت قناة تلفزيون (تي.في.جي.إي) المحلية.

وتفصيلاً، نقلت وكالة "رويترز" عن سكان ووسائل إعلام محلية أن أربعة انفجارات ضخمة هزت قاعدة عسكرية بمدينة باتا ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وبثت قناة (تي.في.جي.إي) لقطات لمجموعة من الناس يسحبون جثثاً من تحت أكوام الأنقاض، كما دعت القناة المشاهدين للتبرع بالدم، قائلة إن المستشفيات مكتظة بالمصابين، حسب روسيا اليوم.

وتحركت شاحنات صغيرة تقل ناجين ومعظمهم من الأطفال إلى أمام مستشفى محلي حيث ظهر في بعض اللقطات المصورة بعض الضحايا وهم على الأرض، فيما لم يتضح بعد سبب الانفجارات.

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