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"التجارة" تعلن عن استدعاء 706 سيارات ماركة مازدا "CX-5"

لخلل بمصابيح الإضاءة النهارية يعذر رؤية المشاة والمركبات لها

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 706 سيارات ماركة مازدا"CX-5" موديل 2015 – 201، لاحتمالية تعطل مصابيح الإضاءة النهارية (DRL) قد يؤدي إلى عدم قدرة المشاة أو المركبات القريبة من رؤية المركبة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ودعت الوزارة وفق تغريدة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر إلى مراجعة الوكيل للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls sa وإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وزارة التجارة

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"التجارة" تعلن عن استدعاء 706 سيارات ماركة مازدا "CX-5"
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 706 سيارات ماركة مازدا"CX-5" موديل 2015 – 201، لاحتمالية تعطل مصابيح الإضاءة النهارية (DRL) قد يؤدي إلى عدم قدرة المشاة أو المركبات القريبة من رؤية المركبة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ودعت الوزارة وفق تغريدة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر إلى مراجعة الوكيل للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls sa وإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
03:24 PM

"التجارة" تعلن عن استدعاء 706 سيارات ماركة مازدا "CX-5"

لخلل بمصابيح الإضاءة النهارية يعذر رؤية المشاة والمركبات لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 706 سيارات ماركة مازدا"CX-5" موديل 2015 – 201، لاحتمالية تعطل مصابيح الإضاءة النهارية (DRL) قد يؤدي إلى عدم قدرة المشاة أو المركبات القريبة من رؤية المركبة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ودعت الوزارة وفق تغريدة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر إلى مراجعة الوكيل للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls sa وإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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