قبل انتهاء المهلة.. دعوة المعتمرين المتأخرين لسرعة الاستفادة من الإعفاءات

"الحج": تطبق العقوبات النظامية بحدها الأعلى حال عدم الاستفادة بالفترة المحددة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، أنه إلحاقاً لما أعلنت عنه في 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م عن إتاحة الفرصة لجميع المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، للتقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة.

وقالت الوزارة: "عليه تود تذكير المعتمرين كافة بسرعة المبادرة بالاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم السبت الرابع من شعبان 1441هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس 2020م، وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط: eservices.haj.gov.sa ، علماً بأنه ستطبق العقوبات النظامية بحدها الأعلى في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء المحددة".